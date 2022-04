04:30 W ciągu doby nad Ukrainą zestrzelono 15 rosyjskich celów powietrznych.

Informuje o tym na swoim profilu na Facebooku ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych. Jak czytamy 28 kwietnia ukraińskie Siły Zbrojne zestrzeliły pięć pocisków manewrujących, dziewięć bezzałogowych statków powietrznych oraz myśliwiec Su-34 (zestrzelony nad obwodem charkowskim).



04:25 Ukraina rozważa eksport zboża przez port w litewskiej Kłajpedzie

O możliwości takiego eksportu z litewskim ministrem rolnictwa, Kęstutisem Navickasem oraz komisarzem UE ds. rolnictwa, Januszem Wojciechowskim, rozmawiał minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Mykoła Solski. Przed wojną Ukraina eksportowała ok. 5 mln ton zbóż miesięcznie. Teraz, w wyniku blokady Morza Czarnego przez rosyjskie okręty, w marcu Ukraina wyeksportowała jedynie 200 tys. ton zboża. Ukraina dysponuje dziś nadwyżką w wysokości 20 mln ton zboża, którą może przeznaczyć na eksport. - Jest ważne, aby wspierać Ukrainę, zapewnić jej alternatywne drogi eksportu, np. przez Polskę, porty nad Morzem Bałtyckim, Litwę, Kłajpedę - to kluczowe dla kontynuowania eksportu - powiedział Wojciechowski.



04:19 Dwie rakiety spadły na Kijów w czasie, gdy w mieście przebywał sekretarz generalny ONZ

W wyniku ataku rakietowego na centrum ukraińskiej stolicy, w czasie którego jedna z rakiet trafiła w niższe piętra 25-piętrowego budynku mieszkalnego, rannych zostało co najmniej 10 osób. Do ataku doszło wkrótce po zakończeniu rozmów Antonio Guterresa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - To mnie zszokowało. Nie dlatego, że jestem tutaj, ale dlatego, że Kijów jest świętym miastem dla Ukraińców i dla Rosjan - powiedział sekretarz generalny ONZ w rozmowie z portugalskim nadawcą RTP.