Według badania przeprowadzonego przez Grupę Socjologiczną "Rating", 80 proc. respondentów uważa, że sprawy na Ukrainie idą w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest co dziesiąty ankietowany, 10 proc. uczestników sondażu nie miało zdania.

Z sondażu wynika, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pogorszył się stosunek Ukraińców do kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Pozytywny stosunek do szefa niemieckiego rządu ma 30 proc. badanych, negatywny - 54 proc. (w styczniu liczba ta wynosiła 23 proc.). Prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera pozytywnie ocenia 26 proc. Ukraińców, negatywnie - 44 proc.

W ostatnim czasie znacznie poprawił się stosunek mieszkańców Ukrainy do przywódców Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Litwy i Francji. 92 proc. respondentów ma pozytywny stosunek do prezydenta Andrzeja Dudy, 87 proc. - do premiera Borisa Johnsona, 86 proc. - do prezydenta Joe Bidena, 76 proc. - do prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, 75 proc. - do prezydenta Gitanasa Nausėdy oraz prezydenta Emmanuela Macrona.

Ankietowani zostali też zapytani, jak oceniają działania "zachodnich partnerów" w zakresie pomocy dyplomatycznej, humanitarnej, finansowej i wojskowej dla Ukrainy. Większość respondentów (odpowiednio 60 i 63 proc.) uznała pomoc dyplomatyczną i humanitarną za wystarczającą, odmiennego zdania było, odpowiednio, 28 i 35 proc. badanych.

"Finansowanie Ukrainy" za wystarczające uznało 46 proc. uczestników sondażu, 40 proc. wyraziło odmienny pogląd. W porównaniu z poprzednim sondażem w niewielkim stopniu zmieniła się ocena pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie przez państwa Zachodu. 29 proc. ankietowanych uważa pomoc militarną za wystarczającą, a 65 proc. - za niewystarczającą.

Gospodarcze sankcje na Rosję za wystarczające oceniło 20 proc. badanych, 4 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", 75 proc. uznało sankcje za niewystarczające.

Sondaż został przeprowadzony 26 kwietnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich mieszkańców Ukrainy ze wszystkich obwodów Ukrainy, oprócz okupowanych przez Rosję terenów Krymu i Donbasu. Błąd statystyczny nie przekracza 3,1 proc.