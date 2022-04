- Dziwię się, że sekretarz generalny ONZ pojechał do Moskwy, bo w takich warunkach nie jeździ się do zbrodniarza. A dwa: mówiłem o tym ze dwa miesiące temu, jak się tylko zaczęła wojna: Rosja już w 2014 roku powinna być wykluczona z ONZ, z Rady Bezpieczeństwa ONZ i ONZ musi podjąć takie kroki. Bo inaczej Putin cały czas czuje się pełnoprawnym obywatelem świata - stwierdził poseł PSL w kontekście wizyty sekretarza generalnego ONZ, Antonio Gutteresa w Moskwie.

- ONZ powstało po to, aby gwarantować bezpieczeństwo państwom-członkom ONZ. Ukraina jest członkiem ONZ. Rosja jest jednym z pięciu stałych członków RB ONZ. Skoro stały członek nie respektuje pierwszego artykułu Karty Narodów Zjednoczonych, to nie ma prawa w niej uczestniczyć. Nie powinien tam jeździć sekretarz generalny ONZ tylko poinformować o podjęciu kroków w celu wykluczenia Rosji ze składu ONZ - dodał Sawicki.

Nad Putinem nie ma żadnej kontroli, nie ma żadnego aparatu ani politycznego, ani rządowego. On rządzi samodzielnie Marek Sawicki, poseł PSL

Poseł PSL był następnie pytany czy Władimir Putin może użyć na Ukrainie broni atomowej.



- Nad Putinem nie ma żadnej kontroli, nie ma żadnego aparatu ani politycznego, ani rządowego. On rządzi samodzielnie. Jedyna nadzieja w tym, że ci, którzy będą nieśli tę walizkę (atomową - red.), po prostu jej nie doniosą. Ale ja w to nie wierzę. Ja się obawiam, że Putin może użyć takiej broni. Nie zdziwiłbym się, gdyby testował to na państwach NATO - stwierdził Sawicki.

Czy zagrożona w takim wypadku atakiem atomowym byłaby także Polska?



- A czemu nie. NATO w sposób otwarty w tej chwili uczestniczy już w tym konflikcie zbrojnym w obronie Ukrainy. Włączają się Niemcy, bardzo silnie włączają się Stany Zjednoczone - zauważył Sawicki.



- Cały świat musi być przygotowany na silną odpowiedź (na atak atomowy Rosji - red.). A silna odpowiedź to w wojnie jest niestety to samo. II wojna światowa zaczęła się od ustępstw wobec Adolfa Hitlera. Jeśli dziś wydaje się nam, że z takim człowiekiem jak Putin, czy z takim reżimem jak Rosja postępuje się demokratycznie... Nie. Jeśli ci dają po twarzy, to trzeba oddać - dodał poseł PSL.