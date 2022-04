W czwartek prezydent USA Joe Biden zwrócił się do Kongresu o przyjęcie pakietu 33 miliardów dolarów dodatkowej pomocy dla Ukrainy. 20 miliardów dolarów administracja Bidena chce przeznaczyć na pomoc wojskową dla Ukrainy, 8,5 mld dol. na pomoc gospodarczą, a 3 miliardy - na pomoc humanitarną. Ostatni wniosek o uzupełnienie budżetu zatwierdzony przez Kongres w marcu wynosił 13,6 mld dolarów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że Kongres szybko wyrazi zgodę na nowy pakiet.

Reklama

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący izby niższej rosyjskiego parlamentu, Dumy Państwowej, który często wyraża stanowisko Kremla, zarzucił Stanom Zjednoczonym dążenie do czerpania korzyści z wojny przy jednoczesnym zadłużaniu kolejnych pokoleń mieszkańców Ukrainy.

Czytaj więcej Polityka Atak rakietowy w Kijowie. Wicepremier Kowalczyk: Putin chce wypowiedzieć wojnę ONZ - Należy to odbierać jak atak na bezpieczeństwo sekretarza generalnego ONZ António Guterresa - ocenił wicepremier Henryk Kowalczyk, komentując w Polskim Radiu czwartkowy atak rakietowy w Kijowie.

- Lend-Lease to pożyczka towarowa, i to nie tania. Wiele przyszłych pokoleń obywateli Ukrainy zapłaci za całą amunicję, sprzęt i żywność, które dostarczą USA - powiedział Wołodin, cytowany przez agencję Reutera. - Zełenski wpędza kraj w pułapkę zadłużenia - ocenił.

W czwartek Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowała ustawę "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" stosunkiem głosów 417 do 10, trzy tygodnie po tym, jak jednogłośnie projekt poparł Senat. Ustawa ożywia program Lend-Lease z 1941 r., z czasów II wojny światowej (który umożliwiał Waszyngtonowi pożyczanie sprzętu wojskowego aliantom walczącym z III Rzeszą), by umożliwić Bidenowi dostarczanie broni na Ukrainę w ramach pożyczki.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Kongres USA przywraca dla Ukrainy program "Lend-Lease" z czasów II wojny światowej Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych poparła przytłaczającą większością głosów ustawę, która ułatwi eksport sprzętu wojskowego na Ukrainę, wznawiając program "Lend-Lease Act", który pomógł pokonać Hitlera podczas II wojny światowej.

Ustawa pozwoli prezydentowi USA podejmować decyzje o sprawniejszym, bez zbędnych ograniczeń biurokratycznych, wysyłaniu sprzętu wojskowego, broni i amunicji Ukrainie oraz państwom dotkniętym przez rosyjską agresję na Ukrainę, jak Polska i inne kraje Europy Wschodniej. Przewiduje, że państwa-odbiorcy zapłacą za sprzęt w późniejszym terminie.