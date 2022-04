07:43 Niemieckie haubice mogą trafić na Ukrainę

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Niemcy rozważają wysłanie haubic na Ukrainę Niemcy rozważają wysłanie na Ukrainę haubic dalekiego zasięgu - przekazało agencji Reutera źródło bezpieczeństwa, potwierdzając doniesienia opublikowane przez gazetę "Welt am Sonntag" zaledwie kilka dni po tym, jak Berlin po raz pierwszy zdecydował się na dostarczenie ciężkiej broni do Kijowa.

07:33 Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA oczekuje szybkiego zatwierdzenia wniosku o pomoc dla Ukrainy

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi wyraziła nadzieję na jak najszybsze zatwierdzenie przez Kongres wniosku prezydenta Joe Bidena o kolejne 33 miliardy dolarów na pomoc Ukrainie.

Biden zaapelował do Kongresu o przeznaczenie m.in. ponad 20 mld dolarów na broń, amunicję i inną pomoc wojskową, a także 8,5 mld dolarów na pomoc gospodarczą i 3 mld dolarów na pomoc humanitarną.

07:22 Ławrow: Zniesienie sankcji omawiane w ramach negocjacji z Ukrainą

Szef MSZ Rosji uważa, że jeśli Stany Zjednoczone i NATO są "naprawdę" zainteresowane rozwiązaniem kryzysu, powinny zaprzestać wysyłania broni do Kijowa.

Czytaj więcej Polityka Siergiej Ławrow: Zniesienie sankcji wobec Rosji częścią rozmów pokojowych z Ukrainą Zniesienie sankcji nałożonych na Rosję jest częścią negocjacji pokojowych między Moskwą a Ukrainą, które są "trudne", ale trwają codziennie - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

07:04 W Donbasie ukraińska armia odparła 14 ataków w ciągu doby

Ukraińscy żołnierze zniszczyli w Donbasie 11 czołgów, siedem systemów artyleryjskich, 28 pojazdów opancerzonych i 14 innych pojazdów - wynika z raportu Sztabu Generalnego armii Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosjanie ściągają posiłki w rejon Izium "Rosyjski wróg kontynuuje działania ofensywne we Wschodniej Strefie Operacyjnej, gdzie chce pokonać Siły Połączone, ustanowić pełną kontrolę nad obwodem donieckim i ługańskim i utworzyć połączenie lądowe z okupowanym Krymem" - czytamy w najnowszym raporcie Sztabu Generalnego armii Ukrainy na temat sytuacji na frontach.

06:36 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zatrzymano Rosjan, którzy chcieli zająć elektrownię jądrową

W rejonie Mikołajowa policja zatrzymała trzech rosyjskich żołnierzy, którzy byli częścią grupy próbującej zająć Południowoukraińską elektrownię jądrową - podaje ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe". Podczas zatrzymania zarekwirowano zestaw przeciwpancerny i granatniki. Ponadto, na południowym odcinku frontu, Rosjanie mieli stracić w wyniku walk 16 żołnierzy. "W obwodzie chersońskim okupanci i kolaboranci zmieniają retorykę w kwestii planów referendum i próbują także przekupić lokalnych mieszkańców płatnościami w rublach" - podaje Dowództwo. Z komunikatu wynika też, że zagrożenie atakami rakietowymi z wód Morza Czarnego nadal utrzymuje się na południu Ukrainy.



06:31 Tylko siedmiu rosyjskich spadochroniarzy przetrwało szturm na pozycje ukraińskiej armii w obwodzie ługańskim

Takie informacje przekazuje na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu ługańskiego, Serhij Haidai. Haidai pisze, że atak rosyjskich żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych odpierali żołnierze 24 Brygady Zmechanizowanej. "Tylko siedmiu okupantów przetrwało to spotkanie, pozostali zostali zlikwidowani" - napisał Haidai. Gubernator zamieścił zdjęcia rzeczy osobistych należących do "zlikwidowanych najeźdźców". "Warto zauważyć, że są wśród nich prawosławne ikony i medaliki, z którymi przybyli na Ukrainę zabijać Ukraińców" - podkreślił. Haidai podał, że Rosjanie próbują atakować ukraińskie pozycje w rejonie Siewierodoniecka i Popasnej. "Chcą przejąć całkowitą kontrolę nad Rubiżnem i Popasną oraz przygotowują się do szturmu na Siewierodonieck" - dodał.



06:26 W ciągu ostatniej doby nad Ukrainą zestrzelono dziesięć celów powietrznych

Dowództwo Sił Powietrznych na swoim kanale w serwisie Telegram informuje, że 29 kwietnia nad Ukrainą zestrzelono myśliwiec Su-25 oraz dziewięć dronów Orlan-10.