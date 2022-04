Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy poinformował o tym w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej partii Sługa Ludu.

"Prezydent i szef Kancelarii Prezydenta nieustannie apelują do światowych przywódców, by pomogli nam przekonać stronę rosyjską o potrzebie utworzenia korytarza humanitarnego z Mariupola. Niektórzy liderzy polityczni zwracają się do Putina swoimi kanałami osobistymi, namawiając go do tego z powodów humanistycznych. Jednak, niestety, nie ma żadnej odpowiedzi ze strony rosyjskiej" - ogłosił Podolak.

Według niego, Rosjanie wykazują absolutną niechęć do rozmów i pójścia przynajmniej na pewne ustępstwa. Dla nich symbolicznym celem jest zniszczenie Mariupola i Azowa.

Według niego, Rosjanie wykazują absolutną niechęć do rozmów i pójścia przynajmniej na pewne ustępstwa. Dla nich symbolicznym celem jest zniszczenie Mariupola i Azowa.

Jak podano, wojska rosyjskie spowodowały wielką katastrofę humanitarną w Mariupolu. Bombardują nieuzbrojonych mieszkańców i blokują pomoc humanitarną.

W stalowni Azowstal w Mariupolu znajduje się około 1000 cywilów i ukraińskich wojskowych, w tym około 500 rannych.