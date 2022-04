Szukając "rewanżu" za straty poniesione przez Moskwę, najwyżsi rangą oficerowie armii apeluję do Putina, by zastąpił hasło "specjalnej operacji wojskowej" deklaracją "wojny totalnej", co pozwoliłoby Kremlowi zmobilizować ludność.

Moskwa nazywa swoje działania na Ukrainie "operacją specjalną" mającą na celu rozbrojenie Ukrainy i jej ochronę przed faszystami, ale Kijów i przywódcy państw zachodnich twierdzą, że jest to fałszywy pretekst do niesprowokowanej wojny.

- Wojskowi są oburzeni, że atak na Kijów zakończył się fiaskiem - powiedziało "The Telegraph" źródło bliskie rosyjskim dowódcom wojskowym.

"Ludzie w armii szukają rewanżu za niepowodzenia z przeszłości i chcą posunąć się dalej na Ukrainie" - cytuje dziennik.

Jeśli Putin wypowiedziałby wojnę, Moskwa byłaby w stanie powołać więcej poborowych - którzy mogliby być zatrzymani na dłużej niż zwykle na rok - wprowadzić stan wojenny i oczekiwać wsparcia ze strony międzynarodowych sojuszników, takich jak Białoruś.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace podziela opinię, że doroczna parada może zostać wykorzystana do wypowiedzenia wojny.

Powiedział LBC, że Putin, który "nie osiągnął" większości swoich celów w wojnie z Ukrainą, może wypowiedzieć wojnę "światowym nazistom".

- Nie zdziwiłbym się ... że prawdopodobnie ogłosi, iż 'jesteśmy teraz w stanie wojny ze światowymi nazistami i musimy masowo zmobilizować naród rosyjski - powiedział.