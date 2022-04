Cancel pracował dla prywatnej firmy wojskowej, która wysłała go na Ukrainę. Matka 22-latka, Rebecca Cabrera w rozmowie z CNN poinformowała, że jej syn dostawał żołd od pracodawcy w czasie walk na Ukrainie. Cancel miał zginąć 25 kwietnia.



Reklama

22-latek był byłym żołnierzem piechoty morskiej USA. Do pracy w prywatnej firmie wojskowej zaciągnął się na krótko przed wybuchem wojny na Ukrainie. Kiedy wojna się zaczęła, jego pracodawca zaczął szukać ochotników chcących udać się na Ukrainę i wziąć udział w toczących się tam walkach. Cancel zgodził się na wyjazd.



- Chciał jechać, ponieważ wierzył w to, o co walczy się na Ukrainie i chciał być częścią wysiłków mających na celu powstrzymanie tego, tak aby nie dotarło to tutaj i żeby inni amerykańscy żołnierze nie musieli się w to angażować - powiedziała w rozmowie z CNN Cabrera.

Cancel walczył na Ukrainie wraz z obywatelami "wielu różnych krajów"

12 marca Cancel poleciał do Polski. Tego samego dnia lub dzień później przekroczył granicę z Ukrainą.



Reklama

Cancel walczył na Ukrainie wraz z obywatelami "wielu różnych krajów" - twierdzi matka 22-latka.



Jak mówi CNN Cabrera ciało jej syna nie został odnalezione. - Próbują je odnaleźć, ci, którzy walczyli z nim ręka w rękę - podkreśla.



Departament Stanu poinformował, że wie o doniesieniach o śmierci obywatela USA na Ukrainie i monitoruje je.

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

Cancel pozostawił 7-miesięczne dziecko i żonę. Na co dzień mieszkał w Tennessee. Urodził się w hrabstwie Orange, w stanie Nowy Jork.



Matka 22-latka twierdzi, że zawsze przedkładał on potrzeby wszystkich innych ponad swoje. - Zawsze sprawiał, że wszyscy śmiali się i byli spokojni. Był człowiekiem, który stał przy tobie, gdy wszyscy inni się odwrócili - wspomina.



Reklama

W czwartek brytyjski rząd poinformował, że na Ukrainie zginął też obywatel Wielkiej Brytanii biorący udział w walkach.



Ukraiński resort obrony stworzył na początku wojny Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej - jednostkę, do której mogą zaciągać się zagraniczni ochotnicy. Ponad 20 tys. osób z 52 państw świata zgłosiło się do walki w jego szeregach do 7 marca.