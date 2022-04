Amerykańska rodzina wylatująca do Nowego Jorku w ostatni czwartek po spędzeniu wakacji z Izraelu spowodowała zamknięcie lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie. Funkcjonariuszom już na początku nie spodobało się to, że turyści z USA zdecydowali się spędzić swój izraelski urlop na Wzgórzach Golan, czyli terenach, które były zajęte przez Syrię jeszcze do 1967 roku.