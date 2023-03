05:39 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosjanie odmawiają wykonywania rozkazów

W swoim najnowszym raporcie Sztab Generalny armii Ukrainy pisze o przypadkach odmowy wykonywania rozkazów przez Rosjan - do incydentów takich miało dojść 23 i 25 marca - w pierwszym przypadku chodziło o żołnierzy formacji ochotniczych - ok. 70 ochotników, po odmowie wykonania rozkazów, zostało rozbrojonych i zabranych do Makijiwki, w okupowanej części obwodu donieckiego. 25 marca wykonania rozkazów miała odmówić kompania rozpoznania działająca w rejonie Awdijiwki.



05:15 Biden o możliwym rozmieszczeniu przez Rosję taktycznej broni jądrowej na Białorusi: Niepokojące

- Jeszcze tego nie zrobili - zastrzegł prezydent USA, pytany o zapowiedziane przez Rosję rozmieszczenie na Białorusi taktycznej broni jądrowej.



05:12 Prorosyjscy separatyści twierdzą, że Rosjanie posuwają się naprzód w zachodniej części Bachmutu

Denis Puszylin, przywódca prorosyjskich separatystów z nielegalnie anektowanego przez Rosję obwodu donieckiego stwierdził, że "większość ukraińskich wojsk wycofała się z zakładów metalurgicznych w zachodnim Bachmucie, a rosyjskie wojska czynią tam postępy".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Walki o Bachmut i Awdijiwkę. Sprzeczne doniesienia z frontu Rosjanie nie ustają w próbach zajęcia zniszczonych nieustannym ostrzałem miast w Donbasie, Bachmutu i Awdijiwki, ale nie czynią żadnych postępów - twierdzi strona ukraińska. Z kolei prorosyjscy separatyści z obwodu donieckiego twierdzą, że rosyjska armia posuwa się naprzód.

04:54 3 tys. żołnierzy i 300 sztuk sprzętu bierze udział w ćwiczeniach rosyjskich strategicznych sił rakietowych na Syberii

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ćwiczenia na Syberii odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem ćwiczeń.

04:31 Zełenski dziękuje funkcjonariuszom straży granicznej walczącym w Donbasie

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podziękował funkcjonariuszom straży granicznej walczącym w rejonie Bachmutu, Łymanu i Awdijiwki. - Chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność obsługom moździerzy i rozpoznania powietrznego jednostek naszej straży granicznej na donieckim odcinku. Dobra robota, wojownicy! - podkreślił.



04:30 Kanada udzieli Ukrainie w 2023 roku pożyczki o wartości 1,9 mld dol.

Taka propozycja pojawiła się w projekcie budżetu Kanady na rok fiskalny 2023. Pożyczka zostanie udzielona poprzez specjalne konto MFW utworzone w celu wspierania Ukrainy.



04:27 Siergiej Ławrow spotka się w środę w Moskwie z szefem MSZ Iranu

O zaplanowanej na 29 marca wizycie roboczej w Moskwie ministra spraw zagranicznych Iranu, Hosejna Amira Abdollahijana, w czasie której spotka się on z szefem MSZ Rosji, Siergiejem Ławrowem, poinformowała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa.



04:24 Departament Handlu USA umieścił na czarnej liście dwie rosyjskie spółki

Departament Handlu USA ogłosił objęcie zakazem eksportu 11 osób prawnych z Mjanmy (Birmy), Chin, Nikaragui i Rosji. Wśród firm, które znalazły się na czarnej liście są rosyjskie Aviatech i Aviazpchast. W uzasadnieniu czytamy, że "działania tych firm są sprzeczne z interesem bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA".



04:20 Kanada zamierza bezterminowo pozbawić Rosję i Białoruś klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu

W propozycji kanadyjskiego budżetu na 2023 rok fiskalny czytamy, że "proponuje się zmienić taryfy celne, aby bezterminowo przedłużyć pozbawienie klauzuli najwyższego uprzywilejowania jeśli chodzi o stawki celne dla rosyjskiego i białoruskiego importu".



