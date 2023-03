Wicepremier Ukrainy do Rosjan: Nie adoptujcie dzieci, które są nam kradzione

Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy zaapelowała do Rosjan, by ci nie decydowali się na adopcję dzieci, które - jak mówiła - są "kradzione" na Ukrainie w czasie wojny i wywożone do Rosji.