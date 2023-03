Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 399 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Kanada planuje pożyczyć Ukrainie w 2023 roku niemal 2 mld dolarów.

- Jesteśmy gotowi, by go tu przyjąć. Chcę z nim porozmawiać. Miałem z nim kontakt przed (wojną) na pełną skalę. Ale przez cały ten rok, ponad rok, nie miałem - powiedział Zełenski w wywiadzie dla Associated Press.

Xi i prezydent Władimir Putin są bliskimi sojusznikami i wzmocnili więzi gospodarcze i polityczne od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym roku.

Po wizycie państwowej Xi w Moskwie na początku tego miesiąca, chińscy i rosyjscy przywódcy potwierdzili swoją zgodność w wielu kwestiach, ale ich rozmowy nie przyniosły przełomu w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Chiny próbowały zaistnieć jako mediator pokojowy w sprawie Ukrainy, ogłaszając swoje stanowisko w sprawie "politycznego rozwiązania" konfliktu, wzywając do zawieszenia broni i rozmów pokojowych.

Mówiąc o trwającej od miesięcy bitwie o Bachmut, Zełenski powiedział agencji AP, że porażka Ukrainy pobudzi rosyjską propagandę i ośmieli Putina do bardziej agresywnego "parcia" do przodu.

- (Putin) sprzedałby to zwycięstwo Zachodowi, swojemu społeczeństwu, Chinom, Iranowi...jeśli poczuje trochę krwi - poczuje, że jesteśmy słabi - będzie naciskał, naciskał, naciskał - powiedział.