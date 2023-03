05:18 Łodzie rakietowe rosyjskiej Floty Pacyfiku zniszczyły pozorowany cel oddalony o 100 km

Załogi łodzi rakietowych rosyjskiej Flotylli Nadmorskiej, wchodzącej w skład Floty Pacyfiku, w czasie ćwiczeń na wodach Zatoki Piotra Wielkiego, zniszczyły pozorowany cel oddalony od nich o ok. 100 km - podaje służba prasowa rosyjskiej Floty Pacyfiku. Dwie łodzie rakietowe, w ramach ćwiczeń, przeprowadziły wspólny atak rakietowy na pozorowany cel imitujący okręt wroga. Cel został trafiony dwoma pociskami manewrującymi Moskit.



04:57 Zełenski oskarża Rosję o "radioaktywny szantaż"

- Bez natychmiastowego wycofania się rosyjskich żołnierzy i personelu z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i przylegających do niej terenów, wszelkie inicjatywy przywrócenia bezpieczeństwa nuklearnego są skazane na niepowodzenie - miał powiedzieć Wołodymyr Zełenski w czasie rozmowy z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Grossim.

04:28 Zełenski: Nasi wojownicy wiedzą co zrobić, by wyprzeć Rosjan z naszej ziemi

- Dziś w Zaporożu odwiedziłem miejsce, w którym rosyjskie rakiety trafiły w budynek mieszkalny. Zwykłe domy... Spalone, częściowo zniszczone. Dziesiątki ludzi było rannych w wyniku tego szalonego rosyjskiego uderzenia. Terroryści wiedzieli dokładnie, gdzie celują swoimi rakietami. 37 osób rannych, dwie zginęły. Moje kondolencje dla tych, którzy stracili bliskich - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, który 27 marca odwiedził obwód zaporoski. - Oczywiście Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za to uderzenie. Aby tak się stało współpracujemy maksymalnie z międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości, mobilizujemy świat, by stworzyć Specjalny Trybunał ds. rosyjskiej agresji. Wszystko to się stanie. Terroryści zostaną skazani - podkreślił ukraiński prezydent. - Było bolesne patrzeć, co Rosja zrobiła naszemu Marhańcowi, naszemu Nikopolowi. Ale nasi wojownicy, każdy z nich, którzy są obecnie na frontowych pozycjach, które odwiedziłem dziś w obwodzie zaporoskim, wiedzą dokładnie co trzeba zrobić, aby wyprzeć wroga z naszej ziemi. I to się stanie - podsumował Zełenski.



04:25 Rosjanie zamierzają stworzyć ośrodek dla rosyjskich żołnierzy w okupowanym Berdiańsku

Berdiańska rada miejska na swoim kanale w serwisie Telegram podaje, że Rosjanie planują stworzyć ośrodek rehabilitachji dla rosyjskiej armii w okupowanym Berdiańsku, w którym jednocześnie będą mogły przebywać tysiące rosyjskich żołnierzy i członków ich rodzin. Ośrodek ma powstać na bazie lokalnego sanatorium.



04:22 Siergiej Ławrow może wziąć udział w kwietniowych posiedzeniach RB ONZ

Stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy ONZ, Wailij Nebenzia oświadczył, że szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, zamierza wziąć udział w spotkaniach Rady Bezpieczeństwa ONZ w kwietniu. - Spodziewamy się, że minister Ławrow przybędzie i weźmie udział w serii spotkań - stwierdził Nebenzia. W kwietniu Rosja obejmie przewodnictwo nad obradami Rady Bezpieczeństwa.



04:18 Ambasador Rosji: USA chcą sformować antyrosyjską koalicję w czasie Szczytu dla Demokracji

Anatolij Antonow, ambasador Federacji Rosyjskiej w USA, w rozmowie z "Newsweekiem" stwierdził, że celem organizowanego przez Joe Bidena Szczytu dla Demokracji jest sformowanie antyrosyjskiej koalicji "pod pozorem szczytnej idei rozwoju demokracji". Według niego USA „energicznie nakłaniają inne kraje do uwzględnienia w projekcie wspólnej deklaracji końcowej antyrosyjskiej retoryki”. Tegoroczny Szczyt dla Demokracji organizowany przez administrację Joe Bidena odbędzie się pod koniec marca. Do udziału zaproszono przywódców 121 państw świata, o osiem więcej niż podczas pierwszego takiego Szczytu w 2021 roku.



