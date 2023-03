Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 398 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Siergiej Ławrow ma wziąć udział w kwietniowych posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ.

- Rosja dąży do zniszczenia Ukrainy, ale jej agresja nie dotyczy tylko Ukrainy. Rosja dąży również do zniszczenia porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym i Karcie Narodów Zjednoczonych - powiedział Dmytro Kułeba.

Szef MSZ Ukrainy wyraził pogląd, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji Ukraińcy walczą nie tylko o swoją przyszłość, lecz bronią "wspólnych demokratycznych wartości". - W tej walce bronimy całego demokratycznego świata - przekonywał Kułeba.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy przekonywał, że żadne państwo nie pragnie pokoju tak bardzo jak Ukraina. - Ale pokój za wszelką cenę to iluzja - oświadczył.

- Chcę podkreślić, że naród ukraiński zaakceptuje pokój tylko wtedy, gdy zagwarantuje on całkowite zaprzestanie rosyjskiej agresji, całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy oraz przywrócenie integralności terytorialnej naszego państwa w uznanych przez społeczność międzynarodową granicach - powiedział Kułeba.

- Chcę, żeby to było jasne: Rosja musi wycofać się z każdego metra kwadratowego terytorium Ukrainy - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczając, że nie powinno być wątpliwości co do tego, co oznacza słowo "wycofanie".

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odpowiedział, że choć apele o zawieszenie broni brzmią zachęcająco ("kto nie chciałby, aby działa ucichły?"), to mogą być pułapką i grozić zamrożeniem konfliktu oraz pozwolić Rosji na skonsolidowanie swoich zdobyczy terytorialnych kosztem Ukrainy.