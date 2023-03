Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 398 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Siergiej Ławrow ma wziąć udział w kwietniowych posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W czasie ćwiczeń okręty rakietowe wystrzeliły pociski hipersoniczne Moskit w kierunku celu imitującego wrogi okręt - podało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Biuro prasowe Floty Pacyfiku, w skład której wchodzą okręty biorące udział w ćwiczeniach, sprecyzowało, że ćwiczenia miały miejsce w rejonie Zatoki Piotra Wielkiego.

Zniszczony przez rosyjskie okręty pozorowany cel miał być oddalony od nich o ok. 100 km. W cel trafiły dwa pociski Moskit.



Pocisk P-270 Moskit, który NATO określa mianem SS-N-22 Sunburn, to pocisk hipersoniczny średniego zasięgu z czasów radzieckich, przeznaczony do niszczenia okrętów na odległość do 120 km.

Do ćwiczeń na wodach Zatoki Piotra Wielkiego doszło tydzień po tym, gdy dwa rosyjskie bombowce strategiczne, zdolne do przenoszenia głowic atomowych, odbyły ponad siedmiogodzinny lot nad Morzem Japońskim.