04:29 Zełenski apeluje do Ukraińców, by rozpowszechniali prawdę o agresji Rosji

- Jest bardzo ważne, aby każdy, kto może wywierać wpływ na przestrzeń informacyjną, brał udział w pracy informacyjnej. To dotyczy nie tylko dziennikarzy. To dotyczy każdego, kto może rozpowszechniać prawdę o agresji. Kto jest w stanie przypominać światu o tym, co Ukraińcy i Ukrainki przechodzą w czasie okupacji, jakie straty ponoszą... O tym, że Ukraina walczy o wolność i sprawiedliwość dla wszystkich narodów zagrożonych przez rosyjską tyranię. Świat musi usłyszeć to tak intensywnie, jak rok temu, że agresja przeciw Ukrainie trwa. Musi usłyszeć, że zakończenie wojny w tym roku, wyzwolenie Ukrainy od rosyjskiego zła w tym roku, jest wspólnym zadaniem cywilizowanego świata. Ponieważ cywilizowany oznacza, w szczególności, zdeterminowany, by bronić cywilizacji - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:24 Litwa będzie domagać się nowych sankcji wobec Rosji w związku z "nuklearnym szantażem"

MSZ Litwy wydało oświadczenie, w którym zapowiada, że po tym, jak Rosja zapowiedziała rozmieszczenie taktycznej broni atomowej na Białorusi, Wilno będzie domagać się wprowadzenia nowych sankcji wobec Moskwy.



04:20 Rosyjski dyplomata: Nie można rozmawiać o układzie START, gdy USA chcą zadać Rosji "strategiczną porażkę"

Michaił Uljanow, stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" mówił, że "aby doszło do wznowienia dialogu ws. układu START (traktat o redukcji zbrojeń strategicznych - red.) konieczne jest porzucenie przez USA wrogiej polityki wobec Rosji". - W warunkach, w których USA bezpośrednio stawiają kolektywnemu Zachodowi zadanie, by zadać 'strategiczną porażkę' naszemu krajowi, 'business as usual' jeśli chodzi o kwestie wagi strategicznej, jest całkowicie niemożliwy" - podkreślił Uljanow.



04:17 Ukraińscy czołgiści zakończyli szkolenie w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii informuje, że grupa ukraińskich czołgistów zakończyła szkolenie na Wyspach i wróciła na Ukrainę. Czołgiści rozpoczęli szkolenie w Wielkiej Brytanii wkrótce po tym, jak brytyjski premier, Rishi Sunak, poinformował w styczniu, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie 14 swoich czołgów podstawowych, Challenger II.