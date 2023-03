07:26 ISW: Putin prawdopodobnie próbował rozmieścić rosyjską broń nuklearną na Białorusi jeszcze przed 24 lutego 2022

Prezydent Rosji Władimir Putin najprawdopodobniej podjął decyzję o rozmieszczeniu rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi przed inwazją na Ukrainę w lutym 2022 roku - napisał Instytut Studiów nad Wojną w swoim najnowszym raporcie. aktualizacja.

07:00 Reuters: Pentagon nie widzi żadnych oznak, że Rosja planuje użyć broni nuklearnej

Departament Obrony USA powiedział 25 marca, że nic nie wskazuje na to, by Rosja przygotowywała się do użycia broni jądrowej po tym, jak Kreml ogłosił, że planuje rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi.

06:39 Ponad 300 cyberataków zarejestrowanych w Ukrainie w okresie styczeń-luty

Ukraiński zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT-UA), organ Państwowych Specjalnych Służb Łączności, zarejestrował ponad 300 cyberataków w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku.

06:18 Pożar magazynu w rosyjskim Omsku

Duży pożar wybuchł późnym wieczorem 25 marca w magazynie tworzyw sztucznych w rosyjskim mieście Omsk na zachodniej Syberii - poinformowało rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.