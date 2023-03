Putin stwierdził, że że w ubiegłym roku NATO uzgodniło nową koncepcję strategiczną, w której jednoznacznie wyrażono zamiar rozwijania stosunków z państwami regionu Azji i Pacyfiku – Nową Zelandią, Australią, Koreą Południową i innymi.

- Dlatego sami zachodni analitycy mówią – nie my, oni to mówią – że Zachód zaczyna budować nową oś, podobną do tej, którą stworzyły jeszcze w latach trzydziestych faszystowskie reżimy w Niemczech, Włoszech i militarystycznej Japonii – podkreślił Putin.

Jednocześnie Putin zapewnił, że Rosja nie tworzy sojuszu wojskowego z Chinami i "nie zagraża żadnemu państwu".



- Tak, mamy też współpracę w zakresie współpracy wojskowo-technicznej. Nie ukrywamy tego. U nas wszystko jest przejrzyste. Nie ma nic tajnego- powiedział prezydent. Według niego Rosja i Chiny prowadzą wspólne ćwiczenia, ale podobne odbywają się także z innymi krajami..

Putin oświadczył też, że odpowiedzialne za konflikt na Ukrainie są państwa Zachodu, które go inicjowały i podżegały, a obecne dostawy broni według prezydenta Rosji są przekroczeniem "wszystkich możliwych czerwonych, a nawet bordowych linii".



- Zbrojny pucz konstytucyjny – od tego wszystko się zaczęło. Byliśmy zmuszeni chronić ludność Krymu, w każdym razie ostatecznie poparliśmy Donbas. Zachód udaje, że nie ma z tym nic wspólnego. To oni są inicjatorami tego konfliktu i podżegaczami, przekazując miliony sztuk broni i amunicji - mówił Putin.



Zdaniem rosyjskiego dyktatora państwa Zachodu podżegają konflikt na Ukrainie już od 2014 roku, kiedy to "przyczyniły się" do "zamachu stanu" i obalenia Wiktora Janukowycza.