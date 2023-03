Pierwsze doniesienia z Rosji mówiły o tym, że dwie osoby zostały ranne, a trzy budynki mieszkalne zostały częściowo uszkodzone. Zdaniem lokalnych mediów, w Kiriejewsku doszło do wybuchu. Początkowo nie wskazano jednak, co było jego przyczyną i czy ma on związek z działaniami wojennymi.

Reklama

Jednak według nieoficjalnych doniesień, dostępnych na Telegramie, przyczyną mogło być rozbicie się drona - nie wiadomo, której ze stron. Ostatecznie potwierdził to rzecznik miejscowych służb ratunkowych. - Według wstępnych informacji spadł dron z amunicją - powiedział rosyjskiej agencji propagandowej RIA Nowosti. Przekazał też, że liczba poszkodowanych wzrosła do trzech. Jeden z rannych mieszkańców otrzymał pomoc medyczną na miejscu, drugi trafił do szpitala (jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo), a kolejna osoba sama udała się do placówki medycznej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin: Państwa Zachodu wzorem faszystowskich Niemiec budują nową oś Zachód zaczyna budować nowy blok militarny podobny do "osi" Berlin-Rzym-Tokio z czasów II wojny światowej – powiedział prezydent Władimir Putin w rozmowie z dziennikarzem kanału telewizyjnego Rossija 24.

Na miejscu pracują wszystkie służby operacyjne, miejsce eksplozji odgrodzono kordonem - podaje RIA Nowosti, podkreślając, że „obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności i infrastruktury”.

Reklama

Na kanale Baza na Telegramie można przeczytać, że promień zniszczeń to 500 m, średnica krateru po wybuchu wynosi od 10 do 15 metrów, a głębokość od 6 do 8 metrów.

Choć oficjalnie potwierdzono, że na Kiriejewsk spadł dron, nadal nie wiadomo, do kogo maszyna należała. Miasto w obwodzie tulskim w linii prostej dzieli ok. 400 km od terenów, kontrolowanych przez Ukrainę, oraz ok 200 km od Moskwy.