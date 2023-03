Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 397 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińscy czołgiści, szkolący się w Wielkiej Brytanii, zakończyli szkolenie i wrócili na Ukrainę.

"Putin rozpoczął trwającą wojnę i jest kluczowym aktorem, który musi zdecydować, że nie może osiągnąć celów środkami militarnymi i, zamiast tego, musi zaangażować się w wynegocjowanie rozwiązania konfliktu, jeśli wojna ma zakończyć się w ten sposób. Wojna będzie trwać tak długo, jak długo Putin będzie wierzył, że jest w stanie narzucić swoją wolę Ukrainie walką lub złamać wolę oporu Ukraińców, po porzuceniu ich przez Zachód" - ocenia w swojej najnowszej analizie ISW.

Władimir Putin nadal wierzy w wygraną

W ocenie ISW Putin, swoimi słowami i czynami pokazuje, że na razie nie uważa, by konieczne było siadanie do stołu negocjacyjnego ws. Ukrainy, pomimo tego, że zimowa ofensywa rosyjskiej armii na Ukrainie nie przyniosła znaczących sukcesów.

"Jego (Putina) wysiłki, by zmrozić Ukrainę i Europę, i zmusić je do kapitulacji zimą spełzły na niczym" - zauważa think tank, który pisze też o niepowodzeniu ofensywy, której celem miało być dotarcie do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego.

ISW odnotowuje przy tym, że Rosjanie rzucili do walki większość z 300 tysięcy rezerwistów zmobilizowanych w ramach częściowej mobilizacji jesienią 2022 roku oraz ok. 40 tys. więźniów, którzy zaciągnęli się w szeregi Grupy Wagnera - a mimo to wyniki ofensywy "są głęboko rozczarowujące".



"To byłby właściwy moment dla Putina, by stwierdzić, że Rosja nie może narzucić swojej woli Ukrainie siłą i musi szukać kompromisowego rozwiązania. Jednak najwyraźniej nie doszedł jeszcze do takiego wniosku" - czytamy.



ISW stwierdza następnie, że Putin zwiększa zaangażowanie militarne w próbę pokonania Ukrainy i przedłużenie wojny przez zmobilizowanie rosyjskiej bazy przemysłu obronnego oraz ponowne uruchomienie działań kryptomobilizacyjnych.



Think tank porównuje działania Władimira Putina do taktyki Związku Radzieckiego, który "przytłaczał wrogów rzucając na nich niekończące się masy ludzi i sprzętu".



ISW ocenia, że upór Putina jeśli chodzi o podtrzymywanie wiążących się z dużymi stratami ofensyw na wschodzie może mieć sens, jeśli "w czasie przedłużającego się konfliktu poparcie Zachodu dla Ukrainy osłabnie się lub skończy". "Putin może chcieć, by te działania doprowadziły do stworzenia warunków do wynegocjowania porozumienia na warunkach" Rosji - ocenia think tank wymieniając w tym kontekście uznanie aneksji przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego oraz narzucenie Ukrainie "neutralności i demilitaryzacji" oraz "denazyfikacji" ukraińskiego rządu, co oznaczałoby zmianę reżimu w Kijowie.

Ukraina musi udanie kontratakować

Jak pisze ISW do zmiany sytuacji na Ukrainie konieczna - choć niewystarczająca - jest seria udanych kontrofensyw Ukrainy. "Ukraińskie siły muszą pokazać, że mogą zrobić to, czego nie mogą zrobić Rosjanie, mówiąc wprost - zmienić sytuację środkami militarnymi. Muszą (...) osłabić rosyjską siłę militarną na Ukrainie do tego stopnia, by stało się jasne dla Putina i jego wewnętrznego kręgu, który go wspiera (...), że rosyjskie siły zbrojne nie mogą liczyć na poprawę wyniku wojny przez dalszą walkę" - ocenia think tank.

"Liczne ukraińskie zwycięstwa na szczeblu operacyjnym są kluczowe, aby stworzyć perspektywę wynegocjowanego porozumienia obecnego konfliktu lub zmuszenia Putina do zaakceptowania niekorzystnych realiów przy braku formalnego porozumienia" - czytamy w analizie.



Nawet jednak w takim wypadku - jak czytamy - Putin może zdecydować się na dalszą walkę "tak długo, jak będzie to potrzebne, by zrealizować jego cele". "Jego retoryka i działania (...) wskazują, że jest to możliwe". W takim wypadku - jak czytamy - zakończenie wojny porozumieniem pokojowym może być nieosiągalne ponieważ "Putin nie zaakceptuje rzeczywistości, w której nie może podbić Ukrainy".