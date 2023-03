Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 398 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Siergiej Ławrow ma wziąć udział w kwietniowych posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ.

"Nie bądźcie lekkomyślni. Wasza nadmierność siebie jest waszą słabością" - ostrzega aplikacja głosem rycerza Jedi.



Aktor przyznaje, że podziwia to jak Ukraina "wykazuje się odpornością w tak strasznych okolicznościach". Według niego walka Ukrainy z Rosją przypomina trochę historię opisaną w "Gwiezdnych Wojnach", w której odważni rebelianci walczą i ostatecznie wygrywają z złowrogim imperium.



- Bajka o walce dobra ze złem rezonuje z tym, co dzieje się na Ukrainie – powiedział Hamill w wywiadzie dla The Associated Press. - Ukraińcy jednoczą się wokół sprawy i zachowują się tak heroicznie...… Nie można nie być zainspirowanym tym, jak przetrwali tę nawałnicę - dodał.

Kiedy alarm powietrzny się kończy aplikacja sygnalizuje to głosem Hamilla mówiącego "alarm powietrzny się skończył. Niech moc będzie z wami".



Hamill zbiera też pieniądze na zakup dronów rozpoznawczych dla ukraińskiej armii.

- Siedzę tu w wygodzie, we własnym domu, gdy na Ukrainie dochodzi do przerw w dostawach prądu a ludzie naprawdę cierpią - mówi. - To motywuje mnie, by zrobić tak dużo, jak mogę - dodaje w rozmowie z AP.



Aplikacji używa m.in. 24-letni Bohdan Zwonik z Lwowa, który korzysta z anglojęzycznej wersji aplikacji z głosem Hamilla w tle, aby "poprawić swój angielski", a także dlatego, że jest fanem "Gwiezdnych Wojen".

- A poza tym możemy wykorzystać trochę mocy, której życzy nam Hamill - dodaje.



Po jednym z alarmów, gdy Zwonik jechał trolejbusem, aplikacja poinformowała go głosem Hamilla o odwołaniu alarmu. Wówczas jeden z pasażerów odwrócił się do niego, uśmiechnął i powiedział: "Och, ci cholerni Sithowie" (Sithowie to wrogowie dobrych rycerzy Jedi w "Gwiezdnych Wojnach").