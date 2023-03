Najbardziej fascynujące kraje Azji to niewątpliwie takie, które maja do zaoferowania różnorodność doznań, odmienną kulturę i bogactwo atrakcji przyrodniczych. Japonia zachwyca nowoczesnymi rozwiązaniami, niesamowitymi metropoliami i przywiązaniem do tradycji. Kraj posiada też ponad 3000 niezamieszkanych wysp a Japończyków wyróżnia tradycyjny strój oraz różnorodność obyczajowa. Mają doskonałą kuchnię i obchodzą wiele tradycyjnych świąt. Indonezja to z kolei to 6000 zamieszkanych wysp, wiele religii i wierzeń oraz bajeczne designerskie hotele na słynnej Wyspie Bogów, czyli na Bali.