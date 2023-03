Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 399 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Kanada planuje pożyczyć Ukrainie w 2023 roku niemal 2 mld dolarów.

O aktualnej sytuacji na Ukrainie sekretarz obrony USA Lloyd Austin mówił podczas podczas przesłuchania w senackiej komisji ds. służb zbrojnych.

Reklama

- Główną potrzebą Ukraińców w tej chwili jest obrona powietrzna. To kluczowa potrzeba na polu walki. Potrzebują też broni dalekiego zasięgu i pojazdów opancerzonych - powiedział.

- My dostarczamy im znaczący zestaw tych zdolności. Szkolimy ich również i zapewniamy dostawy - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Szef MSZ Estonii za dostarczeniem myśliwców F-16 Ukrainie Szef MSZ Estonii, Urmas Reinsalu, w rozmowie z RBC-Ukraina stwierdził, że zachodni sojusznicy Ukrainy powinni aktywniej dostarczać uzbrojenie Kijowowi, w szczególności zachodnie myśliwce.

Reklama

- Jeśli chodzi o myśliwce F16, to jeśli taka decyzja zostanie podjęta, to zapewnienie tych możliwości zajmie około 18 miesięcy. Ale to nie pomoże Ukraińcom na tym etapie wojny - ocenił Austin.

- Czy w przyszłości Ukraińcy mogą otrzymać odrzutowce myśliwskie? Wszyscy jesteśmy przekonani, że tak. Potencjalnie mogą to być albo F16, albo inne samoloty czwartej generacji - mówił.

Sekretarz obrony zadeklarował, że Amerykanie nadal będą współpracować z partnerami, by mieć pewność, że Ukraińcy otrzymują to, czego potrzebują.

Austin uważa, że Ukraina, dzięki znacznemu uszczupleniu sił rosyjskich i zachodniej broni, ma "bardzo duże szanse" na przeprowadzenie udanej kontrofensywy wiosną 2023 roku.