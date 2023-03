04:49 W czwartek parlament Turcji ma zagłosować za ratyfikacją decyzji o rozszerzeniu NATO o Finlandię

O tym, że parlament Turcji zgodzi się w czwartek na rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię mówił - w rozmowie z Bloomberg News - parlamentarzysta rządzącej Turcją Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), Yilmaz Tunc.



04:29 Zełenski: Demokratyczny świat jest w stanie wygrać

- Aby wygrać z tyranią, potrzebna jest większa jedność. Jestem pewien, że demokratyczny świat jest w stanie to osiągnąć. Jest w stanie wygrać. Demokracja potrzebuje zwycięstwa! Tak szybko, jak to możliwe. Wszyscy razem: Ukraińcy, Europejczycy, nasi amerykańscy sojusznicy, nasi przyjaciele na wszystkich kontynentach - w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, Australii - zrobimy wszystko, by przybliżyć zwycięstwo. Zwycięstwo Ukrainy. Zwycięstwo wolności. Zwycięstwo porządku międzynarodowego opartego na zasadach - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:25 Słowacja przekazała Ukrainie wsparcie wojskowe o wartości 10 proc. jej budżetu obronnego

Ołena Kondratiuk, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy), spotkała się z przewodniczącym słowackiego parlamentu, Borisem Kollarem, któremu podziękowała za wsparcie wojskowe, humanitarne i polityczne, jakiego Słowacja udziela walczącej z Rosją Ukrainie. Jak zauważyła Kondratiuk wsparcie wojskowe przekazane przez Słowację Ukrainę ma wartość 10 proc. rocznego budżetu obronnego Słowacji.



04:21 Prezydent Argentyny: Wojna na Ukrainie wyrządziła niezmierzone szkody światowej gospodarce

Alberto Fernández, który w środę spotkał się z prezydentem USA, Joe Bidenem, w Białym Domu stwierdził, że "inwazja Rosji na Ukrainę stworzyła poważny problem". - Musimy pracować razem i zjednoczyć swoje wysiłki, aby wojna mogła się skończyć, by przerwać ludzkie cierpienie i by światowa gospodarka mogła się odbudować - podkreślił.



04:17 Putin w kwietniu odwiedzi Turcję?

Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że prezydent Rosji, Władimir Putin, może wziąć udział w uroczystej inauguracji pierwszego w Turcji reaktora jądrowego, zbudowanego przez rosyjską firmę energetyczną Rosatom. Uroczystość odbędzie się 27 kwietnia. Według słów Erdogana Putin weźmie w niej udział osobiście, albo za pośrednictwem wideołącza.



04:16 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: