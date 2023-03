Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 400 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Recep Tayyip Erdogan nie wykluczył, że pod koniec kwietnia Władimir Putin odwiedzi Turcję.

Dekret zapowiada „przeprowadzenie od 1 kwietnia do 15 lipca 2023 r. poboru obywateli Federacji Rosyjskiej w wieku od 18 do 27 lat, którzy nie znajdują się w rezerwie i podlegają poborowi do służby wojskowej, w liczbie 147 tys.".



Dekret przewiduje również zwolnienie ze służby wojskowej żołnierzy, marynarzy, sierżantów i brygadzistów, których okres służby w związku z poborem upłynął.

"Powierza się rządowi Federacji Rosyjskiej, władzom regionalnym i komisjom projektowym zapewnienie realizacji wszystkich niezbędnych działań w ramach poboru" - czytamy w dokumencie.



Obecnie w Rosji dyskutowany jest projekt ustawy mający na celu stopniowe podwyższenie wieku poboru do służby wojskowej do 21 lat.

Szef Komitetu Obrony Dumy Państwowej Andriej Kartapołow wyjaśnił, że w 2023 roku wiosenne i jesienne pobory odbędą się na dotychczasowych zasadach. Ponadto, zgodnie z inicjatywą rozpatrywaną w Dumie Państwowej, wiek poboru w 2024 r. może wynosić od 19 do 30 lat, w 2025 r. - od 20 do 30 lat, w 2026 r. - od 21 do 30 lat.

Przewiduje się również, że chętni będą mogli iść do służby wojskowej od 18 roku życia, pomimo podwyższenia wieku poborowego.