- Mamy do czynienia z wielkim skandalem, straty dla gospodarki są liczone w miliardach. To jest naprawdę wielka afera gospodarcza - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak, który komentował napływ ukraińskiego zboża do Polski i skutki tego importu dla polskiego rolnictwa i rynku.