Rosnące ceny surowców i awaria bloku 910 MW w Jaworznie odcisnęły negatywne piętno na wynikach Taurona. Mają się one poprawić w tym roku. Spółka zamierza w 2023 r. podwoić wydatki inwestycyjne - tylko na OZE - do blisko 1 mld zł. Będzie to możliwe, gdy już pozbędzie się elektrowni węglowych, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach.