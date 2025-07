Czy trzeba zabierać paragon ze sklepu? Przepisy są jasne

Paragon fiskalny jest potwierdzeniem tego, że transakcję przeprowadzono uczciwie, a podatek został odprowadzony do budżetu państwa. Ten dokument zawiera dane, które mogą przydać się konsumentom – zapłaconą kwotę, datę i godzinę transakcji czy dane sprzedawcy. Czy klienta czeka kara za pozostawienie paragonu?

Paragon fiskalny. Czy klient musi go zabrać?

Nie ma przepisów prawa, które zakładałyby kary dla klientów, którzy zostawiają paragony fiskalne w miejscu ich wystawienia. Co jednak istotne, zabranie paragonu ma wiele korzyści, a jeśli trafi on w niepowołane ręce, może nawet być powodem nadużyć.

Klient, który zabierze swój paragon fiskalny, ma wgląd do istotnych danych, na przykład informacji o sprzedawcy i kwocie zapłaconego podatku. Ponadto zyskujemy pewność, że podatek ten trafił do budżetu państwa. W wielu miejscach posiadanie paragonu jest także ułatwieniem przy ewentualnej reklamacji. Pozwala też sprawdzić, czy płatność została przekazana za właściwe towary lub usługi.

Przedsiębiorca a paragon fiskalny. Czy sprzedawca musi go wystawić?

Paragony fiskalne to także korzyść dla przedsiębiorców. Dzięki temu klienci mogą mu szybciej zaufać, staje się on bowiem wiarygodniejszy. Ponadto wystawianie tego dokumentu to także wsparcie uczciwej konkurencji. Co więcej, jest to też ustawowy obowiązek.