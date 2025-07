Sąd Najwyższy orzeka w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Przed sądem dwie manifestacje

Oprócz przedstawienia stanowisk uczestników, sędzia sprawozdawca złoży sprawozdanie z przebiegu postępowań w sprawie protestów wyborczych. A tych do wpłynęło do Sądu Najwyższego około 55 tys. Jak informowano w poniedziałek 16 z nich zostało uznanych za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów. Ponad 50 tys. skarg SN pozostawił bez dalszego biegu. Zdecydowaną większość z nich stanowią tzw. giertychówki, czyli protesty wniesione przez wyborców, który skorzystali wzoru pisma udostępnionego przez posła KO Romana Giertycha oraz skargi skierowano na podstawie protestu innego polityka KO Michała Wawrykiewicza.

– Te trzy elementy, sprawozdanie z rozpoznania protestów, stanowiska prokuratora generalnego i PKW są podstawą do rozstrzygnięcia w sprawie ważności wyborów. Po zapoznaniu się z nimi i odbyciu narady pełny skład Izby podpisuje uchwałę, od której oczywiście mogą być złożone zdania odrębne. Zresztą po wyborach prezydenckich w 1995 r. złożono pięć takich zdań odrębnych – wyjaśnia były szef PKW, prezes SN Wiesław Kozielewicz.

Uchwała SN trafi do Szymona Hołowni. Zaprzysiężenie prezydenta w jego rękach

Posiedzenie kończy się ogłoszeniem uchwały i zdań odrębnych. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne, co oznacza, że nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Uchwała jest przesyłana do publikacji i trafia do marszałka Sejmu. To bowiem do marszałka Szymona Hołowni należy zadanie zwołania Zgromadzenia Narodowego, podczas którego nowy prezydent złoży przysięgę.

Pytanie zatem, co zrobi marszałek Sejmu? Odpowiedzi Szymon Hołownia udzielił na konferencji prasowej przed trzema tygodniami, mówiąc, że obowiązuje domniemanie ważności wyboru prezydenta i jeżeli nie dojdzie do stwierdzenia nieważności wyborów prezydenckich przez SN, to zwoła on Zgromadzenie Narodowe. Termin na to ma do 6 sierpnia, wtedy bowiem kończy się kadencja Andrzeja Dudy.