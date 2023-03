Sawicki został zapytany o to, czy spotkanie, tzw. okrągły stół, pomiędzy ministrem rolnictwa, Henrykiem Kowalczykiem, a rolnikami, załagodziło spór o kwestię ukraińskiego zboża, które - bez cła - wpływa do Polski. Rolnicy protestują ponieważ fakt, że duża część zboża z Ukrainy pozostaje w Polsce, sprawia, że uprawa zbóż przez polskich rolników jest na granicy opłacalności.

- To spotkanie rozwiązuje spór w okresie świątecznym, ale po świętach trzeba będzie do niego wrócić. W tym spotkaniu udział brał sekretarz rady naczelnej PSL-u, Adam Nowak, a także szef izb rolniczych, Wiktor Szmulewicz, którzy przekazali mi bezpośrednią relację. W połowie spotkania, minister Kowalczyk położył własne propozycje, które kompletnie nie zadowoliły rolników. Później przygotowali porozumienie, które jest identyczne z naszą ustawą naprawczą z lipca ubiegłego roku. Ale na to jest już jednak niestety za późno. Gdy ma pan do czynienia z sytuacją, że w pana domu pęka rura i woda wszystko zalewa, to nie łapie pan wtedy za ścierkę, tylko najpierw zakręca rurę - stwierdził parlamentarzysta.

Zdaniem posła, "w tej chwili nie ma innego sposobu, niż całkowite zablokowanie produktów żywnościowych z Ukrainy".

- Europa otworzyła się w momencie, gdy czarnomorskie porty były całkowicie zablokowane, co sprawiło, że ceny zboża na światowych rynkach poszły w górę. Ale gdy w lipce ukraińskie porty zostały odblokowane, to automatycznie ceny poszły w dół. Wtedy też zaproponowaliśmy ustawę, która wprowadziłaby opłatę 1 000 zł przy wwożeniu zboża do Polski, tzw. wwozowe. Premier Kowalczyk mówi, że udrożni eksport zboża z Polski na rynki trzecie. Ale jak to zrobi? Patrząc na ubiegłe lata, w 2021 roku mieliśmy rekord importu zbóż z Polski (4,5 miliona ton). A w ubiegłym roku, gdy pojawił się napływ zboża ukraińskiego, już tylko 3,8 miliona ton - podkreślił polityk.