05:19 Rosyjski Sztab Generalny przekonuje, że rośnie liczba Rosjan zgłaszających się na ochotnika do wojska

- Obecnie liczba obywateli, którzy zdecydowali się rozpocząć dobrowolnie służbę wojskową, jako żołnierze kontraktowi, znacząco wzrosła. Aby zapewnić ich sprawną rejestrację, Ministerstwo Obrony rozszerzyło sieć punktów rekrutacyjnych dla żołnierzy kontraktowych i zwiększyło liczbę instruktorów, którzy mają pracować z kandydatami (na żołnierzy) - mówił przedstawiciel rosyjskiego Sztabu Generalnego.

04:58 Ukraiński mer Mariupola: Pełna odbudowa miasta potrwa 20 lat

Wadim Bojczenko, ukraiński mer okupowanego przez Rosjan Mariupola, stwierdził na antenie ukraińskiej telewizji, że "odbudowa i ożywienie półmilionowego miasta, nowoczesnego, europejskiego, ukraińskiego miasta (...), które w ciągu dwóch miesięcy pełnowymiarowej agresji Federacji Rosyjskiej zostało zniszczone w 50 proc., zajmie 20 lat". Koszty odbudowy Bojczenko ocenił na 14 mld hrywien (ok. 400 mln dolarów).



04:24 Zełenski: Jeśli twoje intencje są dobre, cały świat będzie po twojej stronie

- Co jest siłą Ukrainy? Jeśli twoje intencje są dobre, cały świat będzie po twojej stronie i będzie ci pomagał - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski, przemawiając w czterechsetnym dniu pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę dziękował "wszystkim na świecie, którzy wspierają Ukrainę". - Którzy podzielają naszą interpretację wolności. Którzy wspierają nasze dążenie do sprawiedliwości. Którzy mają te same silne przekonania, które mamy my, Ukraińcy... Przekonanie, że świat musi być oparty na prawach, cywilizowanych prawach - na prawach humanitaryzmu, poszanowania i pokoju. I dlatego Ukraina wygra - podkreślił. - Ponieważ wolność i sprawiedliwość, ludzkość i szacunek, pokój zasłużony przez ludzi, muszą zwyciężyć - dodał.



04:21 Rosyjska prokuratura pokazała skutki ostrzelania przez Rosjan Charkowa przy użyciu zestawów S-300

Do ataku doszło późnym wieczorem, 30 marca. Charkowska prokuratura opublikowała nagranie, na którym widać skutki ataku. Na miasto miało spaść sześć pocisków S-300, wystrzelonych z terytorium rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały domy i dwa samochody prywatne w jednej z dzielnic miasta.



04:18 Łukaszenko wygłosi orędzie do Białorusinów i Zgromadzenia Narodowego

O tym, że przywódca Białorusi 31 marca ma wygłosić orędzie do narodu i Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) informuje kanał na Telegramie powiązany ze służbą prasową białoruskiego prezydenta.



04:15 Rosja: Kolejny pułk, wyposażony w wyrzutnie rakiet międzykontynentalnych Jars, rozpoczął ćwiczenia

Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że w ramach ćwiczeń pułk będzie przemieszczał się i rozpraszał, a także szkolił się z zakresu odpierania ataków grup sabotażowych i rozpoznawczych. Już wcześniej resort obrony Rosji informował o rozpoczęciu na Syberii ćwiczeń dowódczo-sztabowych, w których ma wziąć udział 3 tys. żołnierzy i ok. 300 sztuk sprzętu, w tym wyrzutnie rakiet Jars.



