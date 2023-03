Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 401 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówił, dlaczego Ukraina musi wygrać wojnę.

W Bachmucie od miesięcy trwa najbardziej krwawa bitwa piechoty w Europie od zakończenia II wojny światowej. Obie strony ponoszą w niej ciężkie straty. Ewentualne zajęcie Bachmutu przez Rosjan byłoby ich największym sukcesem na Ukrainie od lipca 2022 roku. Zdobycie Bachmutu umożliwiłoby też Rosjanom rozwinięcie ofensywy w kierunku Słowiańska i Kramatorska.

Rosjanie starają się doprowadzić do okrążenia ukraińskich sił broniących Bachmutu. Miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone przez nieustanny ostrzał i ataki z powietrza.

Rosjanom udało się w czasie zimowej ofensywy zająć wschodnią część Bachmutu (miasto dzieli na dwie części przepływająca przez nie rzeka Bachmutka).

W środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował o "pewnych postępach" Rosji w rejonie Bachmutu.

"Nasi obrońcy utrzymują się w mieście i odpierają liczne ataki wroga" - głosi komunikat opublikowany przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w czwartek wieczorem.



Jewhen Dikij, ukraiński analityk wojskowy, w rozmowie z ukraińskim Radiem NV stwierdził, że Rosjanie kontrolują obecnie ponad połowę Bachmutu.

Rosjanie prawdopodobnie przekroczyli rzekę Bachmutkę. Nacierają falami, fala za falą Jewhen Dikij, ukraiński analityk wojskowy

- Mogę powiedzieć, że Bachmut trzyma się mocno. Ale trwają tam zacięte walki uliczne, które zbliżają się do centrum miasta - relacjonował.



- Jeśli pojawiła się informacja, że rosyjskie wojska poczyniły "pewne postępy", to prawdopodobnie dlatego, że przekroczyli rzekę Bachmutkę. Nacierają falami, fala za falą, mówimy o (zdobyciu) kilkuset metrów - wyjaśnił.



Przed miesiącem wydawało się, że ukraińska armia wycofa się z Bachmutu (upadek miasta przewidywał m.in. sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg), ale ostatecznie dowództwo ukraińskiej armii zdecydowało się kontynuować obronę, by zadać nacierającym Rosjanom jak największe straty w terenie sprzyjającym odpieraniu ataków nacierających rosyjskich jednostek.



Serhij Zguriec, redaktor naczelny Defense Express, w felietonie na stronie ukraińskiej telewizji internetowej Espreso TV napisał, że Zełenski jest zdeterminowany, by bronić Bachmutu, ponieważ jego utrata dałaby Rosji argument do domagania się koncesji ze strony Ukrainy. Rosja stawia sobie obecnie za główny cel militarny dotarcie do granic administracyjnych nielegalnie anektowanych jesienią 2022 roku obwodów donieckiego i ługańskiego - bez zdobycia Bachmutu realizacja tego celu jest niemożliwa.