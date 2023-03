Piątek 31 marca to ostatni dzień, w którym należy złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z wnoszenia od kwietnia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Do programu są automatycznie co 4 lata zapisywani wszyscy pracownicy między 18 a 55. rokiem życia, także ci, którzy już wcześniej z PPK zrezygnowali.