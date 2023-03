Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 401 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówił, dlaczego Ukraina musi wygrać wojnę.

„Gershkowich jest dziennikarzem, a nie szpiegiem, i powinien zostać zwolniony natychmiast i bezwarunkowo” – napisano w liście, który powstał z inicjatywy Komitetu Ochrony Dziennikarzy,

List został podpisany między innymi przez liderów Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker i The Economist.



„Nieuzasadnione i niesprawiedliwe aresztowanie Gershkowicha jest znaczącą eskalacją antymedialnych działań waszego rządu” – czytamy w liście. „Rosja wysyła wiadomość, że dziennikarstwo w waszych granicach jest kryminalizowane, a zagraniczni korespondenci, którzy chcą raportować z Rosji, nie korzystają z dobrodziejstw rządów prawa”.

Do piątkowego popołudnia sygnatariusze listu nie otrzymali odpowiedzi.



W czwartkowym oświadczeniu "The Wall Street Journal" stanowczo zaprzeczył zarzutom FSB i domaga się "natychmiastowego uwolnienia zaufanego i oddanego reportera”.