Jeżeli nastąpi korekta i zmiana strategii w wyniku tego, co się dzieje obecnie, to uważam, że cały czas opozycja ma większą szansę na wygraną, bo jednak odpowiedzialnym za wysoką inflację, za bardzo niskie tempo wzrostu gospodarczego, za to, że polskie płace realnie spadają jest odpowiedzialny PiS. I to trzeba wykorzystać. Słabością PiS jest gospodarka, jego siłą jest wojna religijna - podkreślił w RMF FM Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej, a obecnie szef Instytutu Myśli Liberalnej.