Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 401 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówił, dlaczego Ukraina musi wygrać wojnę.

Generał w piątkowym podkaście „Układ Otwarty” stwierdził, że jego zdaniem Ukraińcy na kontrofensywę przeciwko rosyjskiej armii nie są jeszcze gotowi. - Strumień sprzętu płynie cały czas, słyszymy o tych transportach, ale pamiętajmy o tym, że te transporty muszą trafić do wojsk, muszą trafić na pozycje bojowe, muszą trafić w ręce żołnierzy, którzy muszą się jeszcze wyszkolić, muszą się zgrać - zauważył.

- Zatem dajmy czas Ukraińcom na przygotowanie się do tej kontrofensywy, żeby te zgrupowanie bojowe było dobrze przygotowane, bo kluczem do powodzenia jest silne, perfekcyjne, głębokie uderzenie tymi siłami, które Ukraińcy przygotowują do tej operacji - mówił Skrzypczak. Były dowódca Wojsk Lądowych ocenił, że jego zdaniem „Ukraińców będzie stać na takie uderzenie, ale tylko jedno”.

- Niektórzy mówią o wielu kontrofensywach... no nie da się. Rosjanie prowadzą wiele ataków na wielu kierunkach. Co im to daje? Utratę potencjału. Ofensywne działanie, czyli takie, które ma być decydującym, polega na tym, że się kumuluje na wybranym kierunku gros sił do wykonania zdecydowanego, gromiącego przeciwnika uderzenia, które ma wywołać dwa skutki - tłumaczył emerytowany wojskowy. Pierwszy z oczekiwanych efektów to odwrót wojsk agresora, drugim - zainicjowanie „rozkładu jego armii”.

- Ja wierzę, że Rosjanie po klęsce, takiej sromotnej klęsce, będą gotowi się wycofać z Ukrainy - podkreślił rozmówca Igora Jankego. - Bo Ukraińcy, gdyby chcieli całe terytorium, te utracone 20 proc., odbijać teraz swoimi siłami, to muszą mieć armię czterokrotnie lub pięciokrotnie większą, niż mają Rosjanie. To się nie uda - podsumował gen. Waldemar Skrzypczak.