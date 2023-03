Napięcie między USA i Rosją, i tak największe od zimnej wojny po rosyjskiej napaści na Ukrainę, jeszcze bardziej wzrosło po zatrzymaniu w czwartek w Jekateryburgu dziennikarza "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha, którego Rosja oskarża o szpiegostwo.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena nadal pracuje nad spotkaniem z dziennikarzem, który jest przetrzymywany w rosyjskim więzieniu Lefortowo w Moskwie.

Urzędnicy USA rosyjskie zarzuty wobec Gershkovicha opisują jako "śmieszne" i "absolutnie niedorzeczne".



- Nie udało nam się uzyskać dostępu konsularnego i nikt z naszej ambasady nie mógł się z nim spotkać – powiedział John Kirby w rozmowie z CNN. - Oczywiście nadal nad tym pracujemy i będziemy to robić, dopóki nie uzyskamy dostępu konsularnego.

Stany Zjednoczone już wcześniej ostrzegały obywateli USA przed podróżowaniem do Rosji. Kirby podkreślił w piątek, że zalecenia te dotyczą nawet dziennikarzy pracujących w Federacji Rosyjskiej.

- To nie jest czas, aby Amerykanie byli w Rosji. Jeśli jesteś teraz w Rosji – czy to w interesach, czy dla przyjemności, niezależnie od rodzaju podróży – musisz wyjechać teraz – powiedział Kirby. - To nie jest dobre miejsce dla ciebie w Rosji, nawet jeśli jesteś pracującym dziennikarzem. Rosja jest obecnie wrogim środowiskiem dla obywateli amerykańskich. Jeśli tam jesteś, to czas wyjechać.