Muhoozi Kainerugaba znany jest z aktywnej działalności na Twitterze, a jego wpisy już nie raz prowadziły do kontrowersji. Inwazję Rosji na Ukrainę poparł od razu po jej rozpoczęciu, oceniając, że Władimir Putin „ma absolutną rację!. Trzy miesiące później nazwał byłego prezydenta USA Donalda Trumpa „jedynym białym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek szanował”. W październiku zeszłego roku były dowódca Wojsk Lądowych i Sił Specjalnych Ugandy wywołał incydent dyplomatyczny z Kenią, kiedy na Twitterze zagroził inwazją na ten kraj i podbiciem Nairobi. Za jego wpisy przepraszał później ojciec Muhooziego, prezydent Yoweri Museveni.

W tym samym czasie generał zwrócił na siebie uwagę świata, gdy publicznie pytał 600 tysięcy osób obserwujących go na Twitterze ile krów powinien oferować Giorgii Meloni, przyszłej premier Włoch. „W naszej kulturze daje się dziewczynie, którą się lubi, krowę” - pisał. Jednocześnie temu wyrazowi uznania dla Meloni towarzyszyła groźba. „Jeśli Rzymianie odrzucą nasze krowy, to znaczy, że musimy zająć Rzym. Zajmie to nam kilka dni” - przekonywał wojskowy, który podejrzewany jest o nagminne korzystanie z Twittera w stanie upojenia alkoholowego. On sam temu zaprzecza.

Teraz po raz kolejny Muhoozi wsparł rosyjska agresję. Generał, który w ostatnim czasie założył Ruch MK, zapowiedział, że partyjna telewizja wybiera się do Rosji, gdzie ma zamiar „przeprowadzić bardzo ciekawe wywiady” oraz „za zgodą rosyjskich przywódców odwiedzi pole bitwy pod Stalingradem”. Dało to asumpt to kolejnych wpisów na temat Rosji. „W Afryce wierzymy tylko w prezydenta Putina, jeśli chodzi o Europę Wschodnią. Zachód marnuje czas swoją bezużyteczną proukraińską propagandą. Rosja, Chiny, Afryka, Indie, Ameryka Południowa wygrają na Ukrainie. 75 proc. ludzkości wygra z 15 proc.” - napisał w czwartek.

Urodzony w Tanzanii 48-latek, który dorobił się przydomka „tweetujący generał”, dodał, że oponenci mogą go nazywać „putinistą”. „Ale my, Uganda, wyślemy żołnierzy do obrony Moskwy, jeśli kiedykolwiek będzie jej grozić imperializm!” - zapowiedział.

Po incydencie dyplomatycznym z Kenią Muhoozi Kainerugaba został odsunięty od kierowania Wojskami Lądowymi ugandyjskiej armii. 15 marca ogłosił, że będzie kandydować na urząd prezydenta kraju, mimo że wcześniej jego ojciec zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję.