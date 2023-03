Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 399 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Kanada planuje pożyczyć Ukrainie w 2023 roku niemal 2 mld dolarów.

Putin ogłosił w sobotę plany rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi po raz pierwszy od dziesięcioleci.

Reklama

Trwająca na Ukrainie wojna wywołuje obawy o eskalację. W Moskwie pojawiają się głosy, że Rosja może w końcu użyć broni jądrowej. Z drugiej strony Rosja oskarża Zachód o rozpalanie napięcia poprzez wspieranie Ukrainy.

Decyzja nuklearna rosyjskiego przywódcy wywołała szybkie potępienie ze strony Zachodu. Wcześniej Rosja fałszywie stwierdziła, że przekazanie Ukrainie przez Wielką Brytanie pocisków zawierające zubożony uran to uzbrojenie kraju w "komponent jądrowy".

Decyzję Władimira Putina skomentował we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social były prezydent USA Donald Trump.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Białoruś: Do przyjęcia rosyjskich rakiet jądrowych zmusiły nas działania NATO Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi oświadczyło, że do umieszczenia na swoim terytorium rosyjskiej broni jądrowej zmusiły je agresywne działania państw NATO, które zagrażają bezpieczeństwu Białorusi.

Ubiegający się o prezydenturę w 2024 roku Trump o całą sytuację obwinił administrację Joe Bidena. Wezwał swoich zwolenników do "modlitwy" w odpowiedzi na oświadczenie Putina.

"Zaczynamy!!! Tak jak przewidywałem, teraz mamy do czynienia z "DUŻĄ RZECZĄ". Słowo "N" jest teraz używane, z przodu i w centrum" - napisał, odnosząc się do słowa "nuklearny".

"Ta sytuacja została spowodowana przez nas - To co się dzieje, gdy masz niekompetentnych ludzi prowadzących swój rząd. Wszystko, co mogę wam teraz powiedzieć, to MODLITWA!".

Trump był jawnym krytykiem polityki zagranicznej administracji Bidena, wcześniej ostrzegając, że może ona doprowadzić do wojny nuklearnej. Jako sukces swojej administracji określił też relacje z przeciwnikami USA, takimi jak Putin. W styczniu były prezydent ostrzegł, że pakiet broni wysłany na Ukrainę może zmusić Kreml do ataków nuklearnych.

Reklama

"NAJPIERW PRZYJDĄ CZOŁGI, POTEM PRZYJDĄ ATOMÓWKI. Zakończcie tę szaloną wojnę, TERAZ. Tak łatwo to zrobić!" - pisał wówczas Trump.