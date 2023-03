Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, mówiła w rozmowie z RMF FM między innymi o deklaracji Donalda Tuska w sprawie wprowadzenia po wyborach „babciowego”. - To jest jak taka kiełbasa wyborcza. My zamiast fast foodu chcielibyśmy proponować ludziom zdrową żywność. Prawda jest taka, że takie myślenie, że ludzie dostaną 500 czy 1500 złotych, doprowadziło do tego, że mamy wybitą inflację - stwierdziła.