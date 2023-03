Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 399 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Kanada planuje pożyczyć Ukrainie w 2023 roku niemal 2 mld dolarów.

ISW odnotowuje, że należąca do Prigożyna Federalna Agencja Informacyjna opublikowała wywiad, którego Prigożyn udzielił rosyjskim dziennikarzom "Russia Today", RIA Novosti i właśnie Federalnej Agencji Informacyjnej 14 marca.

Reklama

"Wywiad jest wart uwagi ze względu na jego unikalną formułę - w czasie wywiadu Prigożyn wydawał się odwzorowywać sposób, w jaki prezydent Władimir Putin nagrywa wyreżyserowane spotkania publiczne, albo aby zakpić po cichu z Putina albo zasugerować, że może zostać prezydentem Rosji, jak Putin" - ocenia ISW.

Prigożyn 18 stycznia bezpośrednio zaatakował administrację prezydenta Putina sugerując, że niektórzy jej pracownicy to zdrajcy chcący, aby Rosja przegrała na Ukrainie

Think tank pisze, że Prigożyn, w czasie wywiadu, siedzi za biurkiem naprzeciwko odbiorców tak samo, jak zazwyczaj robi to Putin na publikowanych nagraniach lub zdjęciach. "Styl nagrania jest nietypowy dla Prigożyna, ponieważ publiczne nagrania z udziałem Prigożyna zazwyczaj nie mają tak sterylnego formatu; Prigożyn decyduje się zazwyczaj na pokazywanie się w szerszych kadrach z pola walki lub w dynamicznych, choć inscenizowanych nagraniach, które mają wyglądać na autentyczne (...)" - czytamy w analizie.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Walki o Bachmut i Awdijiwkę. Sprzeczne doniesienia z frontu Rosjanie nie ustają w próbach zajęcia zniszczonych nieustannym ostrzałem miast w Donbasie, Bachmutu i Awdijiwki, ale nie czynią żadnych postępów - twierdzi strona ukraińska. Z kolei prorosyjscy separatyści z obwodu donieckiego twierdzą, że rosyjska armia posuwa się naprzód.

ISW pisze też, że Prigożyn wykorzystał wywiad, by powtórzyć swoje oskarżenia pod adresem Ministerstwa Obrony Rosji, które ma - jak twierdzi Prigożyn - celowo nie dostarczać najemnikom z Grupy Wagnera amunicji artyleryjskiej.



Think tank z USA ocenia, że nagranie z wywiadem Prigożyna może być elementem szerszej kampanii wymierzonej w Kreml lub ma pokazać podobieństwa pomiędzy Prigożynem a Putinem.



ISW przypomina, że 11 marca Prigożyn ironizował, iż wystartuje w wyborach prezydenckich na Ukrainie w 2024 roku - co niektórzy odebrali jako zawoalowaną zapowiedź startu w wyborach prezydenckich w Rosji, które również odbędą się w 2024 roku.

Think tank przypomina też, że Prigożyn 18 stycznia bezpośrednio zaatakował administrację prezydenta Putina sugerując, że niektórzy jej pracownicy to zdrajcy chcący, aby Rosja przegrała na Ukrainie. Prigożyn zaprzeczał też wypowiedziom przedstawicieli władz na Kremlu twierdzących, że Rosja na Ukrainie walczy z NATO i poddawał w wątpliwość to czy na Ukrainie rzeczywiście są naziści, jak twierdzi Kreml.

"Ostatnie zachowanie Prigożyna - niezależnie od tego czy taka jest jego intencja - służy narracji zgodnie z którą Prigożyn ma większe aspiracje polityczne w Rosji" - ocenia ISW.