Zgodnie z decyzją MKOl Rosjanie i Białorusini mogą występować wyłącznie jako sportowcy neutralni (nie pod swoją narodową flagą), nie zobaczymy na międzynarodowej arenie tamtejszych drużyn. Zakaz startów obejmuje sportowców aktywnie wspierających wojnę oraz mundurowych, czyli zatrudnionych przez wojsko lub agencje bezpieczeństwa.

MKOl nie przesądził jednak tego czy Rosjanie i Białorusini pojawią się na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Czytaj więcej Komentarze Mirosław Żukowski: Rosji w Paryżu być nie może Międzynarodowy Komitet Olimpijski w związku z agresją Rosji na Ukrainę staje przed najpoważniejszym wyzwaniem w XXI wieku: wykluczyć zbrodniczy reżym z igrzysk w Paryżu, czy też pozwolić mu na start. I na razie chowa głowę w piasek.

- Doszło do karygodnego, haniebnego czynu, haniebnej decyzji - mówił premier odpowiadając na pytanie o decyzję MKOl.



- Niestety najwyższe kierownictwo MKOl-u podjęło taką decyzję - dodał kwestionując "neutralny" status sportowców z Rosji i Ukrainy na zawodach sportowych. - Co to oznacza? Będą startować jako bezpaństwowcy? - pytał.

- My będziemy mocno protestować przeciwko temu ponieważ jest to krok w kierunku przyzwyczajenia się i innych do tej okrutnej wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciw Ukrainie - zapowiedział Morawiecki.

Jednocześnie - w kontekście ewentualnego bojkotu igrzysk - Morawiecki stwierdził, że Polska "nie będzie sama wycofywać swoich sportowców",

- Natomiast będziemy budować koalicję państw, aby razem, silnym głosem, domagać się od MKOL-u wycofania z tej decyzji - dodał.