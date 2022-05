05:52 W ciągu ostatniej doby nad Ukrainą zestrzelono 15 celów powietrznych

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje o zestrzeleniu 5 maja nad Ukrainą jednego samolotu i 14 bezzałogowych statków powietrznych. "Wrogie statki powietrzne nadal unikają wlatywania w przestrzeń powietrzną kontrolowaną przez Siły Zbrojne Ukrainy" - podkreśla ukraińskie Dowództwo. Zestrzelony 5 maja nad Ukrainą samolot to, prawdopodobnie, Su-30SM. Maszynę strącono nad wschodnią Ukrainą.



05:49 Premier Japonii ogłasza nowe sankcje wobec Rosji

Fumio Kishida poinformował o sankcjach, które będą się wiązać z zamrożeniem aktywów ok. 140 kolejnych obywateli Rosji i niektórych rosyjskich banków. 17 rosyjskich przedsiębiorstw działających w branży zbrojeniowej zostanie dodanych do listy firm objętych zakazem eksportu. Ponadto Japonia zakaże eksportu do Rosji m.in. komputerów kwantowych. - Japonia stoi przy Ukrainie - oświadczył Kishida.



05:47 Pentagon: Większość rosyjskich wojsk opuściła Mariupol

Z informacji przekazanych przez rzecznika Pentagonu, Johna Kirby'ego, w Mariupolu, gdzie ukraińska armia broni się jeszcze na terenie zakładów Azowstal, pozostały rosyjskie siły stanowiące równowartość niespełna dwóch batalionowych grup taktycznych - czyli ok. 2 tysięcy żołnierzy. Wcześniej, w walkach o miasto, miało brać udział ok. 12 batalionowych grup taktycznych.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pentagon: W Mariupolu zostało ok. 2 tysięcy rosyjskich żołnierzy Większość rosyjskich wojsk biorących udział w walkach o Mariupol opuściła to miasto i udała się na północ - wynika z informacji przekazanych przez rzecznika Pentagonu, Johna Kirby'ego.

05:31 Rosyjska korweta ćwiczyła niszczenie okrętów podwodnych wroga pociskiem "Odpowiedź"

Ćwiczenia odbyły się na wodach Morza Japońskiego.

Czytaj więcej Polityka Rosja ćwiczyła niszczenie okrętów podwodnych na wodach Morza Japońskiego Wchodząca w skład Floty Pacyfiku rosyjska korweta "Grzmot" przeprowadziła udany atak na cel ćwiczebny z użyciem pocisku "Odpowiedź" przeznaczonej do zwalczania okrętów podwodnych, na wodach Morza Japońskiego - podaje Interfax.

04:55 Ukraińcy odparli w Donbasie 11 ataków Rosjan w ciągu doby

Dowództwo Operacji Sił Połączonych na swoim profilu na Facebooku poinformowało, że 5 maja Rosjanie odparli 11 rosyjskich ataków. W trakcie odpierania ataków Ukraińcy zniszczyli osiem rosyjskich czołgów, 11 pojazdów opancerzonych i pięć innych pojazdów. Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad Donbasem siedem bezzałogowych statków powietrznych Orlan-10.



04:53 CNN: USA przekazały Ukrainie informacje, które pomogły zatopić krążownik Moskwa

Kiedy strona ukraińska zauważyła rosyjski okręt na Morzu Czarnym, poprosiła Amerykanów o potwierdzenie, że jest to krążownik Moskwa - twierdzą źródła zbliżone do sprawy, z którymi rozmawiali dziennikarze CNN. USA udzieliły takiego potwierdzenia i przekazały Ukrainie dokładne dane dotyczące pozycji okrętu na morzu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne CNN: USA pomogły Ukrainie zatopić krążownik Moskwa USA udzieliły Ukrainie pewnej pomocy przy zatopieniu krążownika Moskwa, który poszedł na dno po trafieniu dwoma ukraińskimi pociskami przeciwokrętowymi Neptun - informuje CNN.

04:29 Zełenski: Rosja zniszczyła lub uszkodziła blisko 400 placówek ochrony zdrowia na Ukrainie

Wołodymyr Zełenski, występując na forum zajmującej się kwestiami ochrony zdrowia, mówił, że w wielu miejscach na wschodnie i południowej Ukrainie, gdzie trwają walki, brakuje nawet podstawowych antybiotyków. - Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko infrastrukturę zdrowotną, do dziś Rosjanie zniszczyli lub uszkodzili blisko 400 placówek ochrony zdrowia: szpitali, szpitali położniczych, klinik - powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski podkreślał, że "katastrofalna" jest sytuacja na terenach okupowanych przez Rosjan. - Oznacza to kompletny brak leków dla cierpiących na choroby nowotworowe. Oznacza to trudności z uzyskaniem lub całkowity brak insuliny dla cukrzyków. Nie można przeprowadzać operacji - wyliczał.



04:24 USA zapewnią Szwecji i Finlandii gwarancje bezpieczeństwa w czasie procesu akcesji do NATO

Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, na konferencji prasowej oświadczyła, że Stany Zjednoczone są "pewne, iż mogą znaleźć sposób, aby odpowiedzieć na obawy Szwecji i Finlandii w kwestii bezpieczeństwa w czasie pomiędzy złożeniem wniosku o członkostwo w NATO, a formalnym przystąpieniem do Sojuszu". Zarówno Szwecja, jak i Finlandia, mają złożyć formalny wniosek o przyjęcie do NATO w najbliższych tygodniach.

04:21 Od początku wojny Rosja wystrzeliła 2 014 rakiet w kierunku celów na Ukrainie

W tym samym czasie rosyjskie samoloty wykonały 2 682 lotów nad terytorium Ukrainy - takie dane przedstawił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Każdy z tych lotów oznacza śmierć naszych obywateli, niszczenie naszej infrastruktury - powiedział Zełenski na antenie ukraińskiej telewizji.