Wybuch wojny w Ukrainie i pojawienie się w Polsce milionów uchodźców to nowe, bezprecedensowe wyzwanie – w tym dla samorządowców. Od kilku miesięcy to jeden z najważniejszych tematów publicznych i politycznych.

Dlatego wyzwaniu długoterminowego wsparcia i przekształcenia polityki publicznej jest poświęcony samorządowy okrągły stół, który w najbliższą niedzielę i poniedziałek odbędzie się we Wrocławskiej Hali Stulecia. Samorządowcy, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają znaczenie obecnej chwili. – Jesteśmy w momencie, w którym w wyniku wojny w Ukrainie do Polski przyjechało około 3 mln uchodźców. A wojna się nie skończyła i nie wiemy, czy nie czeka nas eskalacja kryzysu. To jest moment, gdy wychodząc z fazy pierwszego, interwencyjnego i często spontanicznego, obywatelskiego wsparcia i pomagania potrzebującym, trzeba przygotować dobre prawo, dobre rozwiązania, które pozwolą na nowo sformatować naszą rzeczywistość, pozwalając zarządzić kryzysem długofalowo – mówi „Rzeczpospolitej" prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, gospodarz okrągłego stołu.

Osiem podstolików

W niedzielę pierwsze rekomendacje dotyczące polityki miejskiej i ogólnie polityki publicznej będą opracowywane w ośmiu podstolikach – m.in. dotyczących integracji społecznej i działań obywatelskich, finansów i legislacji, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wsparcia dla Ukrainy. – Dziś jesteśmy w sytuacji, w której nasze miasta i miasteczka powiększyły się o dziesiątki tysięcy nowych mieszkańców. Nie wiemy, jak długo u nas zostaną. Poza tym wiemy, że niektórzy z nich nie mają dokąd wrócić. To oznacza, że musimy na nowo zaprogramować politykę miejską. Dziś trzeba co najmniej utrzymać, a tak naprawdę podwyższyć standard usług publicznych dla wszystkich: nowych i starych mieszkańców. Jeśli to się nie stanie, to będą grozić nam napięcia społeczne. Chcemy zaradzić im z wyprzedzeniem – mówi nam prezydent Sutryk o celach okrągłego stołu. We Wrocławiu spotkają się m.in. przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, UNICEF czy Polskiej Akcji Humanitarnej. W spotkaniu wezmą też udział naukowcy, organizatorzy zaprosili też prezydenta RP, KPRM, marszałków Sejmu i Senatu. W niedzielę odbędzie się spotkanie w podstolikach, a w poniedziałek, 9 maja – główna część obrad.

Całość ma zakończyć się m.in. prezentacją głównych tez do białej księgi, która będzie podsumowaniem całego wydarzenia.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, rząd na spotkaniu we Wrocławiu będzie reprezentować wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Koordynacja regionalna

Najbliższe dni i tygodnie to seria spotkań i intensywnej pracy, jeśli chodzi o długoterminowe wsparcie dla uchodźców – w różnych formatach i na różnych płaszczyznach.

Spotkanie we Wrocławiu będzie toczyć się równolegle z organizowaną w Warszawie w poniedziałek, 9 maja, międzynarodową konferencją ministrów ds. uchodźców z krajów, które graniczą z Ukrainą, oraz z tych państw, które przyjęły znaczną liczbę uchodźców po rosyjskiej agresji. Celem jest wymiana doświadczeń, jeśli chodzi o wsparcie dla uchodźców na dłuższą metę. Polskę będzie reprezentować wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker. Łącznie – jak wynika z naszych ustaleń – w Warszawie w poniedziałek spotka się 13 ministrów z różnych krajów europejskich.

Prace rozpoczął też zespół z udziałem przedstawicieli rządu i samorządu, którego współprzewodniczącymi są Szefernaker oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Stronę samorządową reprezentują także m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska czy marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się w środę.

Jak zapowiadał Paweł Szefernaker, jeszcze w maju do Sejmu mają trafić pierwsze rozwiązania związane ze wsparciem uchodźców na dłuższą metę.