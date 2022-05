Kreml przez lata ocieplał swój wizerunek na Zachodzie. Pieniądze zarabiane na sprzedaży surowców dawały dostęp do polityków, artystów, sportowców. Metody wypracowane przez Rosjan – naciski dyplomatyczne, artwashing i sportwashing – były wykorzystywane też przez inne autorytarne reżimy. – Rosja bardzo długo przygotowywała się w sposób miękki do konfliktu, który jest naprawdę twardy i barbarzyński – oceniają Hubert Salik i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.