W czasie ćwiczeń na Morzu Japońskim korweta "Grzmot" wystrzeliła pocisk "Odpowiedź" przeciwko podwodnemu celowi na Morzu Japońskim, symulującemu wrogi okręt podwodny.



"Głowica pocisku trafiła w cel ćwiczebny" - podaje rosyjska Flota Pacyfiku.



Z opublikowanego nagrania wynika, że po otrzymaniu alarmu bojowego, załoga rosyjskiej korwety odpaliła pociski w kierunku wykrytego celu, imitującego wrogi okręt podwodny. Zgodnie z scenariuszem ćwiczeń przeciwko okrętowi wystrzelono cztery pociski.

Flota Pacyfiku podaje, że obszar ćwiczeń zabezpieczało 15 okrętów i jednostek nawodnych.



Z komunikatu Floty Pacyfiku wynika, że pocisk 'Odpowiedź' "jest przeznaczony do niszczenia okrętów podwodnych". Może być wystrzeliwany z wyrzutni, które są używane również do wystrzeliwania pocisków manewrujących Kalibr i pocisków przeciwokrętowych Oniks.

800 m Na takiej głębokości może być cel atakowany pociskiem "Odpowiedź"

Faza testów torpedy "Odpowiedź" zakończyła się w 2020 roku. W torpedy te mogą być wyposażane korwety, fregaty oraz krążowniki. Po wystrzeleniu pocisku dochodzi do oddzielenia się od niego głowicy, która spada do wody w miejscu, w którym ma znajdować się okręt podwodny wroga i - jak podają Rosjanie - "automatycznie go znajduje". Zasięg pocisku "Odpowiedź" to ok. 50 km, jego maksymalna prędkość wynosi 2,5 Macha. Pocisk może zwalczać cele znajdujące się maksymalnie na głębokości 800 metrów.