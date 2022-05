Zgodnie ze zmienioną propozycją, Węgry i Słowacja będą mogły kupować rosyjską ropę z rurociągów do końca 2024 roku, natomiast Czechy będą mogły kupować ją do czerwca 2024 roku, pod warunkiem, że wcześniej nie będą otrzymywać ropy rurociągiem z południa Europy - podały źródła.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w piątek, że jest przekonana, iż Unia Europejska przyjmie nowy pakiet sankcji wobec Rosji.

- Jestem przekonana, że uda nam się przyjąć ten pakiet - jeśli potrwa to dzień dłużej, to potrwa to dzień dłużej - ale zmierzamy we właściwym kierunku - powiedziała.

Borrell zwoła spotkanie, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia

- Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej odbędzie się w przyszłym tygodniu, jeśli do weekendu krajom wspólnoty nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie embarga na rosyjską ropę - poinformował w piątek szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell.

Borrell powtórzył, że wierzy w osiągnięcie "wspólnego rozwiązania, ponieważ nie wszystkie kraje są w tej samej sytuacji" i że należy szybko znaleźć porozumienie.