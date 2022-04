05:46 Rosja: Pożar w składzie paliw w Biełgorodzie

Biełgorod to stolica obwodu biełgorodzkiego graniczącego z Ukrainą. Miasto położone jest ok. 40 km od granicy Rosji z Ukrainą. Przed kilkoma dniami w pobliżu miasta doszło do eksplozji, która miała być wynikiem pożaru w składzie amunicji.



05:45 Dowódca Pułku Azow: Rosji nie można ufać

Zdaniem Prokopenki negocjacje z Rosją "prawdopodobnie nie skończą się powodzeniem" dla Ukrainy.

05:33 Premier Kanady, Justin Trudeau, spotkał się z ukraińskimi parlamentarzystami

"Mówili o wojnie, jaka toczy się w ich kraju i o tym, jakiego wsparcia potrzebują od Kanady i świata" - napisał Trudeau na Twitterze.



05:27 Sztab Generalny armii Ukrainy: Okupanci zostali zmuszeni do tymczasowego porzucenia planów zdobycia Kijowa

"Wróg nadal wzmacnia zgrupowania wojsk kosztem jednostek Wschodniego Okręgu Wojskowego. Próbuje stworzyć administrację na tymczasowo okupowanych terenach obwodu donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego" - pisze ukraiński Sztab Generalny.

05:16 Premier Australii: Wyślemy Ukrainie nasze transportery opancerzone, nasze Bushmastery

- Przewieziemy je naszymi C-17 (samoloty transportowe - red.), aby upewnić się, że będą mogły wesprzeć (Ukrainę) - zapowiedział Scott Morrison.

04:56 Prezydent Zełenski pozbawił stopni wojskowych dwóch generałów

Zełenski poinformował, że zrobił to ponieważ "coś uniemożliwiło im ustalenie, gdzie jest ich ojczyzna". Dodał, że generałowie "złamali przysięgę wojskową nakazującą im wierność obywatelom Ukrainy". Jeden ze zdegradowanych generałów był odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne w Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a drugi był szefem SBU w Chersoniu, pierwszym dużym ukraińskim mieście, które wpadło w ręce Rosjan.



04:38 Ukraińska armia odbiła z rąk Rosjan 11 miejscowości w obwodzie chersońskim

O sukcesach kontrofensywy informuje na swoim profilu na Facebooku ukraińskie Zgrupowanie wojsk "Południe". Jak czytamy 11 miejscowości zostało wyzwolonych "dzięki staraniom obrońców (Ukrainy) z 60. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej (...)". Żołnierze 60. Brygady mieli zdobyć na wrogu czołgi T-64 (wraz z amunicją) zestaw przeciwlotniczy ZU-2M oraz bojowe wozy piechoty BMP-2 i BMD-2.



04:30 Przewodnicząca PE, Roberta Metsola, odwiedzi Kijów

Przed kilkoma godzinami Metsola napisała na Twitterze, że znajduje się w drodze do stolicy Ukrainy.



04:27 Rosyjscy żołnierze opuścili teren elektrowni jądrowej w Czarnobylu

"Według personelu czarnobylskiej elektrowni jądrowej, obecnie nie ma na jej terenie obcych wojsk" - poinformował Energoatom, państwowa spółka zarządzająca ukraińskimi elektrowniami atomowymi. Wcześniej Energoatom informował, że teren elektrowni opuściła większość rosyjskich żołnierzy.

04:20 Japonia zamraża aktywa czterech rosyjskich organizacji i trzech obywateli Rosji

Japonia zamroziła też aktywa sześciu obywateli Korei Północnej. To sankcje za udział tych osób i organizacji w rozwoju programu zbrojeń Korei Północnej - poinformował japoński MSZ.