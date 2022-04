Zełenski: W Rosjanach jest tyle zła, że nie przypominają ludzi. To potwory

- 36 dzień obrony naszego kraju po ośmiu latach wojny w Donbasie się kończy. Trudno w to uwierzyć, ale minął marzec. Czas upływa niezauważalnie. Każdy dzień i każda noc stały się dla nas niemal takie same. To ten sam dzień i ta sama noc - mówił w najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.