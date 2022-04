07:36 Rosyjskie rakiety spadły na przedmieścia Krzywego Rogu

Ołeksandr Wikuł, stojący na czele administracji wojskowej Krzywego Rogu poinformował, że Rosjanie ostrzelali z wyrzutni Grad przedmieścia Krzywego Rogu. W płomieniach miała stanąć stacja benzynowa.



07:32 USA odwołały test rakiety balistycznej, by zminimalizować "ryzyko błędnej oceny" przez Rosję

Rakieta LGM-30G Minuteman III, która miała być testowana, ma zasięg 9 660 km i może poruszać się z prędkością 24 tys. km na godzinę.

07:06 Mer Połtawy: Atak rakietowy na miejską infrastrukturę

Rosjanie przeprowadzili w nocy atak rakietowy na miejską infrastrukturę w Połtawie i zaatakowali domy mieszkalne w Krzemieńczuku - napisał na swoim profilu na Facebooku mer połtawy, Ołeksandr Mamaj. "Nie publikujcie żadnych zdjęć! Zachowajcie spokój! Nigdy nie ignorujcie syren alarmowych!" - zaapelował Mamaj.



07:03 Dyplomata z Chin: Pekin będzie kontynuował rozwijanie konwencjonalnych relacji handlowych z Rosją i innymi krajami

Wang Lutong podkreślił, że "Chiny nie są stroną konfliktu", przyczyniają się do rozwoju światowego handlu i konsekwentnie sprzeciwiają się korzystaniu z sankcji gospodarczych.

Czytaj więcej Dyplomacja Chiny: Nie będziemy obchodzić sankcji nałożonych na Rosję Chiny nie zamierzają podejmować żadnych kroków, aby obejść zachodnie sankcje nałożone na Rosję - oświadczył dyrektor Departamentu Europejskiego w chińskim MSZ, Wang Lutong.

06:49 Ukraińska armia: W ciągu doby zniszczyliśmy w Donbasie 8 czołgów

Sztab Generalny armii Ukrainy podaje, że ukraińska armia odparła w Donbasie 9 ataków wroga niszcząc 8 czołgów, 44 bojowe wozy piechoty, 16 innych pojazdów i 10 zestawów artyleryjskich.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sztab Generalny armii Ukrainy: Możliwe prowokacje na granicy z Naddniestrzem "Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej wycofują swoje jednostki na niektórych odcinkach, prawdopodobnie po to, by wzmocnić zgrupowanie wojsk okupacyjnych, które podejmie kolejne operacje ofensywne w rejonie Słobodszczyzny, Doniecka i Ługańska" - pisze Sztab Generalny armii Ukrainy w swoim najnowszym raporcie o sytuacji na frontach.

06:30 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża podejmie kolejną próbę ewakuacji cywilów z Mariupola

Szacuje się, że ok. 100 tysięcy cywilów z Mariupola wymaga pilnej ewakuacji. W mieście nie ma dostępu do prądu, ogrzewania i bieżącej wody. W piątek Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wysłał swoich przedstawicieli do Mariupola, skąd mieli wyprowadzić konwój ok. 54 ukraińskich autobusów i prywatnych samochodów. Konwój jednak zawrócił, gdy okazało się, że ewakuacja byłaby zbyt niebezpieczna.



06:27 "NYT": Wkrótce USA i ich sojusznicy zaczną dostarczać czołgi Ukrainie

Występując w czasie nadzwyczajnego szczytu NATO Zełenski apelował, aby Sojusz dostarczył Ukrainie "1 proc. swoich samolotów i czołgów", aby wyrównać szansę Ukrainy w starciu z Rosją.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Nieoficjalnie: USA i ich sojusznicy zaczną dostarczać Ukrainie czołgi Stany Zjednoczone pracują ze swoimi sojusznikami nad dostarczeniem Ukrainie poradzieckich czołgów, aby wzmocnić potencjał obronny Ukrainy w Donbasie - pisze "New York Times".

06:17 NEXTA publikuje nagranie z działań bojowych w obwodzie kijowskim

06:07 Zełenski: Sytuacja na wschodzie Ukrainy pozostaje bardzo trudna

W swoim najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy stwierdził, że ukraińska armia przygotowuje się do nowej ofensywy w Donbasie, a także do nowej ofensywy w kierunku Charkowa. - Na wschodzie naszego kraju sytuacja pozostaje bardzo trudna. Rosyjska armia przygotowuje nowe, potężne uderzenia. Przygotowujemy się do jeszcze aktywniejszej obrony. Wykorzystamy wszystkie możliwości - zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne - powiedział Zełenski. - Nie możemy myśleć, że przeszliśmy już wszystkie próby. Wszyscy chcemy wygrać. Ale kiedy to się stanie, wszyscy to zobaczą. Wszyscy to poczują - nadejdzie pokój - dodał.



06:05 Ukraińskie Siły Powietrzne dziękują Seanowi Pennowi

Siły Powietrzne Ukrainy dziękują amerykańskiemu aktorowi za jego apel o zakup nowoczesnych samolotów bojowych dla ukraińskiego lotnictwa.



05:59 USA przekażą Ukrainie kolejną partię pomocy wojskowej wartą 300 milionów dolarów

Kolejny pakiet pomocy obejmuje pociski naprowadzane laserowo, drony taktyczne, pojazdy wojskowe Humvee, gogle noktowizyjne, karabiny maszynowe oraz leki. Łączna wartość pomocy wojskowej, przekazanej Ukrainie przez USA od początku inwazji Rosji na Ukrainę, wzrosła tym samym do 1,6 mld dolarów.